Prosegue l'appuntamento con la soap opera Beautiful e le anticipazioni delle nuove puntate americane, che prossimamente andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul ritorno in scena di uno dei volti di punta della soap, assente da un po' di anni: trattasi di Taylor, la storica moglie di Ridge che rimetterà piede in città e creerà un bel po' di caos nella vita sentimentale del padre dei suoi figli.

Anticipazioni americane Beautiful: il ritorno di Taylor

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful rivelano che uno dei colpi di scena più attesi è legato al ritorno in scena di Taylor.

La donna, che per un po' di tempo ha fatto perdere le sue tracce, rimetterà piede in città e tornerà a essere presente nella vita del suo ex Ridge e dei suoi figli.

La novità più importante legata a Taylor riguarderà il cambio dell'attrice che la impersonerà in questo nuovo ciclo di appuntamenti. La donna, infatti, avrà il volto di Krista Allen, nota per aver preso parte ad altre serie tv di successo come "X Files" e "Baywatch".

Gli spoiler delle nuove puntate americane di Beautiful rivelano che il ritorno di Taylor sarà legato a una vera "missione" che cercherà di portare fino in fondo.

Ridge va in crisi con Brooke dopo il ritorno della sua ex Taylor

La donna, infatti, avrà come scopo quello di riuscire a riconquistare di nuovo il cuore di Ridge e quindi portarlo via a Brooke.

Del resto Brooke e Ridge si ritrovano già a vivere una situazione particolarmente complicata e difficile, dettata dal ritorno di Deacon Sharp, ex di Logan e padre della sua Hope.

Mentre Brooke cercherà in tutti i modi di facilitare il rapporto tra padre e figlia, il marito crederà che Deacon abbia intenzione di riconquistarla.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Brooke arriverà a toccare l'apice della gelosia nel momento in cui assisterà al ritorno a casa di Taylor, che fin dal primo momento apparirà molto complice con Ridge, ricordando insieme i bei tempi che hanno condiviso.

Sheila mette in pericolo Taylor: anticipazioni americane Beautiful

Sta di fatto che Ridge si ritroverà ben presto in forte crisi: Brooke è davvero la donna giusta per lui oppure. come sostiene la figlia Steffy, è Taylor la donna della sua vita?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le trame americane di Beautiful rivelano che il ritorno di Taylor scatenerà anche l'ira di Sheila, che non si farà problemi a mettere a repentaglio la sua incolumità.

Sheila, senza troppi mezzi termini, arriverà a minacciare Steffy di uccidere sua mamma Taylor se lei non accetterà di accoglierla in famiglia e farle conoscere finalmente il suo nipotino.