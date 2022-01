Cambio programmazione in casa Rai per la stagione televisiva 2022 delle fiction. Occhi puntati in primis sul ritorno de L'amica geniale, giunta alla terza stagione di messa in onda, e su Imma Tataranni 2, la serie con Vanessa Scalera che tornerà in onda con quattro nuove puntate inedite, dopo la prima parte trasmessa questo autunno sulla rete ammiraglia.

L'amica geniale 3 cambia programmazione su Rai 1: ecco quando parte

Nel dettaglio, il cambio programmazione riguarderà la messa in onda de L'amica geniale, 3 che in un primo momento doveva andare in onda di martedì sera a partire dall'8 febbraio.

In queste ore, invece, si è scelto per un cambio palinsesto legato all'inizio della fiction, che andrà in onda non più di martedì bensì di domenica sera.

La prima puntata della terza stagione, infatti, sarà trasmessa domenica 6 febbraio, vale a dire subito dopo la serata della finalissima del Festival di Sanremo 2022.

La fiction che racconta le vicende di Lila e Lenù erediterà la prima serata del dì festivo, attualmente nelle mani de La Sposa, la nuova serie con protagonista Serena Rossi, che al debutto ha sfiorato la soglia dei sei milioni di spettatori, arrivando a picchi di share del 30%.

Imma Tataranni 2, slitta il ritorno in prime time delle nuove puntate

La domenica sera di Rai 1 tornerà a essere dedicata interamente alle fiction in prima visione assoluta.

Novità anche per quanto riguarda la messa in onda delle restanti quattro puntate di Imma Tataranni 2 - Sostituto procuratore, la serie tv con protagonista Vanessa Scalera, che tornerà in onda dopo il grande successo della prima parte trasmessa questo autunno su Rai 1.

Gli ascolti hanno ancora una volta premiato la serie, che ha conquistato una media di oltre cinque milioni e mezzo di affezionati, i quali adesso attendono di vedere la seconda parte.

Le nuove puntate di Imma Tataranni 2 slittano ad aprile 2022?

La messa in onda delle nuove quattro puntate era stata annunciata tra marzo e aprile ma, sicuramente, la fiction non andrà in onda a marzo.

Come riportano i palinsesti pubblicati sul sito RaiPubblicità, per il mese di marzo non è prevista la messa in onda di Imma Tataranni 2, il cui ritorno a questo punto potrebbe slittare direttamente al mese di aprile.

In attesa di scoprire le sorti delle restanti puntate della fiction con Vanessa Scalera, il mese di marzo sarà dedicato anche al ritorno di un'altra serie amatissima dagli spettatori.

Trattasi di Don Matteo 13, la serie investigativa con protagonista Terence Hill, che quest'anno uscirà definitivamente di scena, lasciando il suo posto nelle mani di Raoul Bova, che vestirà i panni del nuovo parroco-investigatore del paese.