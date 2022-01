Ha esordito nel migliore dei modi La Sposa, la nuova fiction Rai con Serena Rossi e Giorgio Marchesi. La storia è quella di una giovane ragazza che, per aiutare i suoi genitori, accetta un matrimonio per procura. All'altare trova Italo, con il quale inizierà un percorso travagliato e ambivalente, non certo privo di momenti bui. A entrare un po' di più nella personalità complessa di Italo è l'attore che lo interpreta, Giorgio Marchesi.

La sposa fiction Rai1, Giorgio Marchesi su Italo: 'Uomo che nasconde tante fragilità'

La Sposa, il nuovo gioiellino in onda su Rai 1, ha decisamente convinto il pubblico.

Gli ingredienti ci sono tutti: lo spaccato sociale dell'Italia degli anni Sessanta, il racconto dei matrimoni per procura che erano all'ordine del giorno in quegli anni, le differenze tra Nord e Sud, così come il dipinto delle complesse dinamiche famigliari.

Serena Rossi è Maria, una ragazza forte e coraggiosa che ha accettato di sposarsi per procura e sacrificarsi per la sua famiglia. Giorgio Marchesi è invece Italo, uomo complesso che deve far fronte alle avversità della vita, in primis la scomparsa della moglie Giorgia, della quale era innamoratissimo e che non riesce a dimenticare.

Intervistato da TeleSette, Marchesi ha detto: ''Italo è un uomo che nasconde grandi fragilità dietro la sua durezza.

Nonostante Giorgia sia scomparsa, la aspetta ancora''.

Inevitabile il complesso rapporto tra Italo e Maria, la donna sconosciuta che si troverà all'altare. A tal proposito, l'attore ha aggiunto: ''Sente Maria come un’usurpatrice di uno spazio che per lui è della sua Giorgia”.

Grazie alla vicinanza di Maria, Italo cambierà molto e si addolcirà, tornando ad avere fiducia nel futuro e nell'amore, una sorta di percorso di educazione emotiva.

La Sposa, anticipazioni seconda puntata del 24 gennaio: Maria bacia Antonio

Cresce l'attesa per la seconda puntata de La Sposa, in onda su Rai 1 in prima visione assoluta il 23 gennaio. Le anticipazioni raccontano che Italo verrà scagionato per la morte di Giorgia, che verrà ritrovata in fondo a una scarpata. Italo sarà sconvolto dalla notizia, visto che sperava di ritrovare la moglie viva.

Disperato, Italo tenterà di togliersi la vita ma Maria lo fermerà in tempo. La giovane sposa verrà però a sapere che suo fratello è gravemente malato e così tornerà in fretta e furia in Calabria. Prima che parta, Italo le proporrà di sciogliere il matrimonio per procura, così da renderla libera.

Una volta arrivata in Calabria, Maria ritroverà il suo grande amore Antonio, tornato dal Belgio. I due si baceranno, ritrovando la passione di un tempo.

Tuttavia, le anticipazioni della seconda puntata de La Sposa, svelano che Maria sarà molto confusa: anche se attratta da Antonio, non smetterà di pensare a Italo e alla sua nuova vita in Veneto.