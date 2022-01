Continua a far discutere l'atteggiamento di Jessica all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nonostante Alessandro abbia scelto di frequentare Sophie, la principessina non molla la presa e ammette di provare un forte interesse per il fidanzato della sua amica. Barù, intanto, ha criticato Selassié per il comportamento a suo dire acido che avrebbe con gli uomini. Secondo il vippone, la ragazza dovrebbe ridere di più soprattutto di se stessa.

Le parole della protagonista del Grande Fratello Vip

La tensione è altissima nella casa del Grande Fratello Vip: molti concorrenti hanno i nervi a fior di pelle e qualsiasi pretesto e buono per litigare o per fare confidenze spiazzanti.

Nel pomeriggio di lunedì 17 gennaio, ad esempio, Jessica si è lasciata andare a una riflessione che sta facendo discutere sia tra le mura di Cinecittà, che fuori.

Nel commentare il tipo di rapporto che sta costruendo con Basciano dopo che lui ha scelto di legarsi sentimentalmente a Codegoni, la principessina etiope ha ammesso: "Se Sophie non fosse una mia amica, mi sarei presa Alessandro".

Selassié non si è fatta problemi nel confermare, proprio davanti a Sophie, che il vippone le piace e in altre circostanze l'avrebbe corteggiato fino a ricevere un sì.

Le critiche alla concorrente del Grande Fratello Vip

Da quando Alessandro è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Jessica ha decisamente cambiato atteggiamento.

Finché Basciano non si è dichiarato a Sophie, la principessina le ha provate tutte per cercare di conquistarlo, ma non ci è riuscita.

Anche dopo che il modello si è legato a Codegoni, la maggiore delle Selassié non ha mollato la presa, anzi è stata spesso accusata di fare volontariamente la "terza incomoda" pur di dare fastidio alla neo coppia.

Lulù ha rimproverato la sorella in svariate occasioni, l'ultima quando le ha consigliato di smetterla di essere insistente col ragazzo che non la vuole: "Diventa tutto imbarazzante, fai delle brutte figure. Io mi vergogno per te e anche la mamma sarà arrabbiatissima".

Jessica, però, non ha paura di ammettere che l'attrazione che prova per Alessandro è forte nonostante tutto e questo potrebbe minare l'amicizia che ha stretto con Sophie nei primi mesi di permanenza nel reality.

Il pensiero di Barù al Grande Fratello Vip

Anche Barù ha voluto esprimere un parere sulla principessina etiope che nelle ultime settimane sembra aver cambiato marcia al Grande Fratello Vip.

Nel commentare con Kabir e Valeria le delusioni d'amore che continua a vivere Jessica, il food blogger ha detto: "Sapete perché non trova marito? È un po' acida e non ha senso dell'umorismo. Questo per me è molto importante, ma ci può lavorare".

Insomma, la maggiore delle sorelle Selassié dovrebbe ridere di più e prendere meno sul serio le cose, questo almeno secondo il pensiero di uno degli ultimi concorrenti che sono entrati a far parte del cast della sesta edizione.

Molti fan del format Mediaset sono certi che tra Jessica e Barù ci sia un'attrazione quantomeno fisica, ma le cose che lui ha detto sulla ragazza in queste ore sembrano smentire drasticamente la teoria in questione.

La giovane ha sempre ammesso di provare un interesse per Alessandro, l'unico vippone che ha smosso qualcosa in lei dopo anni senza una relazione, anche a causa della mancanza di fiducia nei confronti del genere maschile. Basciano, però, ha preferito fidanzarsi con Sophie e questo non ha fatto altro che alimentare le insicurezze dalla sorella di Lulù e Clarissa.