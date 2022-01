Can Yaman resta il protagonista principale del Gossip. Dopo un periodo di silenzio, l'attore turco è tornato attivo sui suoi social, condividendo varie storie riguardanti il suo lavoro, ma anche delle canzoni d'amore. Le sue fan, a tal proposito, hanno fatto varie ipotesi.

Il silenzio di Can Yaman dopo i gossip con Francesca Chillemi e il ritorno sui social con canzoni d'amore

Dopo le voci di gossip, secondo le quali Can Yaman avrebbe frequentato clandestinamente la collega Francesca Chillemi, conosciuta sul set di Viola come il mare, l'attore turco non ha rivelato la sua versione.

Infatti, non ha confermato né smentito il presunto weekend clandestino passato con l'ex miss Italia. Anzi, Yaman è stato piuttosto silenzioso sui suoi profili social. Ciò fino alla sera del 5 gennaio: inaspettatamente, Yaman ha condiviso sulle sue Instagram stories vari pezzi di quattro canzoni d'amore italiane: Teorema di Marco Ferradini, Un'avventura di Lucio Battisti, Siamo qui di Vasco Rossi e Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina.

Le ipotesi delle fan sulle canzoni d'amore condivise da Yaman

Le attente fan dell'attore turco hanno subito notato la connotazione romantica delle canzoni italiane postate e hanno formulato varie ipotesi.

C'è chi pensa che possa trattarsi di nostalgia verso situazioni passate, riferendosi o a Diletta Leotta o a Demet Ozdemir, con la quale c'erano state voci di flirt in passato, mai direttamente confermate.

Ancora, c'è chi ritiene che l'attore sia nuovamente innamorato di qualche nuova donna sconosciuta. Altre ancora sperano che non si tratti di "un'altra commedia". Infatti, nonostante non ci sia una prova certa di ciò, in molti hanno creduto fin dall'inizio che quella con Diletta Leotta sia stata una messinscena, iniziata lo scorso anno, sempre nel periodo di gennaio e con canzoni d'amore condivise ambiguamente sia dall'attore turco che dalla giornalista sportiva contemporaneamente.

Infine, c'è chi ritiene che la condivisione di canzoni italiane sia semplicemente legata alla partecipazione quasi certa di Can Yaman al Festival di Sanremo, in qualità di co-conduttore al fianco di Amadeus.

Can Yaman e l'Italia

Non c'è dubbio che Can Yaman sia ormai un personaggio pubblico di rilievo in Italia. L'attore turco vive a Roma da molti mesi ormai ed è coinvolto in vari progetti lavorativi nel nostro Paese.

Dopo aver recitato nella pubblicità della pasta di un noto marchio, sotto la regia di Ferzan Ozpetek e aver interpretato il barista Gino nell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti, apparirà in Viola come il mare in onda da marzo. Inoltre, a giugno inizieranno le riprese del remake di Sandokan, più volte rimandate.