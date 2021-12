Can Yaman e Francesca Chillemi hanno creato un feeling particolare sul set di Viola come il mare che li vede protagonisti. Secondo indiscrezioni della rivista Chi, i due avrebbero passato un weekend clandestino nella casa di lei a Roma. La stessa rivista, nel nuovo numero, riporta la reazione di Stefano Rosso, marito della Chillemi: l'uomo avrebbe perdonato la compagna, ma la famiglia non sarebbe contenta delle voci su Francesca e Can Yaman.

Le foto incriminate di Can e Francesca: il weekend clandestino

Can Yaman e Francesca Chillemi sono i due protagonisti di Viola come il mare, la serie tv di Canale 5 che andrà in onda a marzo 2022.

I due hanno fin da subito sviluppato un certo feeling sul set, come hanno testimoniato le frequenti storie pubblicate sui loro profili instagram. Qualche settima fa, il settimanale Chi ha pubblicato delle foto rubate di un loro weekend clandestino. In queste, si può notare che, in momenti diversi, i due attori escono dal portone dell'appartamento di Chillemi a Roma, volontariamente ben nascosti da mascherina, cappuccio e occhiali da sole.

Can sarebbe single, ma Francesca è impegnata e ha una figlia

Se il presunto flirt non sarebbe così strano per Can Yaman, che dopo la fine della storia d'amore con Diletta Leotta, è ufficialmente single, maggiori perplessità hanno avuto i fan per Francesca Chillemi.

L'attrice, infatti, è impegnata da tempo con l'imprenditore Stefano Rosso, figlio del patron del marchio di abbigliamento Diesel, da cui ha anche avuto una figlia di nome Rania che oggi ha cinque anni.

La reazione di Stefano Rosso, marito della Chillemi

Il nuovo numero del settimanale Chi, di Alfonso Signorini, ritorna sul presunto flirt tra Can Yaman e Francesca Chillemi, stavolta soffermandosi sul marito di lei, Stefano Rosso.

L'uomo ha dichiarato di aver perdonato la compagna, superando un momento di forte crisi. Tuttavia, ha ammesso che qualcuno della famiglia "rumoreggia pesantemente" contro Francesca. La famiglia dell'ex Miss Italia, dunque, non sarebbe contenta delle voci di Gossip che la vedono protagonista con Can Yaman.

Né Can Yaman né Francesca Chillemi sono mai entrati nel merito di questi gossip: dunque, i due non hanno né confermato né smentito il presunto weekend romantico passato insieme clandestinamente.

Di certo, la relazione di Francesca e Stefano Rosso prosegue serenamente. A conferma di ciò, non solo le dichiarazioni a Chi del marito, ma anche una storia Instagram pubblicata dall'ex Miss Italia, in cui è presente Stefano Rosso ed accompagnata da un cuore. Secondo l'esperto gossip Alessandro Rosica, tra Yaman e Francesca ci sarebbe stata solo qualche notte di passione, senza altro seguito.