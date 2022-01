Durante il periodo natalizio, Amici21 non è andato in onda, sospendendo sia il daytime che la registrazione delle puntate domenicali. D'altro canto, su Witty sono stati trasmessi degli speciali sugli allievi della scuola, mostrando come hanno trascorso insieme queste feste.

Purtroppo, però, sono emersi anche dei malcontenti tra i ragazzi di Amici di Maria De Filippi, a causa del disordine generale in casa e della mancanza di collaborazione per le pulizie.

Discussione per le pulizie ad Amici21

Dopo le feste natalizie, i ragazzi di Amici21 si sono riuniti per parlare delle condizioni in cui riversa la casetta.

Ancora una volta, sembra che gli allievi non riescano ad organizzarsi al meglio sull'ordine generale. Già negli scorsi mesi, infatti, sono stati presi dei provvedimenti disciplinari.

Questa volta, però, non è stato necessario l'intervento della produzione per far emergere il caos generale in cui riversa l'intera casetta. Infatti, sono stati gli allievi stessi a lamentarsi su alcuni compagni, i quali risultano essere meno collaborativi di altri. A tal proposito, si sono riuniti per discuterne e per stabilire chi, tra loro, è quello che aiuta meno nelle faccende domestiche, non rispettando il tabellone con i turni prestabiliti.

Amici21, Elena e LDA furiosi

Durante la discussione, LDA si è lamentato di Elena poiché non riescono a coordinarsi nelle pulizie, scatenando la rabbia della giovane cantante, la quale si è mostrata molto contrariata.

Tra i due è nata una lite furiosa, al punto da decidere di cambiare i loro turni delle pulizie, in modo tale da non dover continuare a litigare ogni volta.

Sembra che tra i due giovani non ci sia la possibilità di poter trovare un accordo. Infatti, stando a quanto dichiarato da Elena durante lo speciale, i due cantanti non sono in grado di trovare un modo civile per comunicare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Probabilmente, nonostante fossero molto amici già prima del loro ingresso all'interno della scuola di Amici21, sembra che nell'ultimo mese ci siano stati dei problemi tra loro.

Durante la discussione, infatti, Elena ha rimproverato LDA per la sua grande mancanza di rispetto. Non si sa bene a cosa si riferisca, ma sembra che ci siano state molte incomprensioni, le quali hanno scatenato questa lite furibonda, facendo scoppiare in lacrime la cantante.

Il 7 gennaio su Witty, verrà mostrato il continuo del confronto tra Elena e LDA, a partire dalle 18:00.

Probabile provvedimento disciplinare

Dopo aver ricevuto dei provvedimenti disciplinari già in passato - prima Mattia e Christian, poi LDA e Albe - gli allievi della scuola temono che la storia possa ripetersi e che, questa volta, possano giocarsi la permanenza all'interno della scuola. In particolare, LDA e Albe temono che possano essere loro quelli considerati meno collaborativi, rispetto agli altri compagni. Pertanto, è possibile che durante la quindicesima puntata verranno trasmessi questi video e che gli insegnanti valuteranno se prendere o meno dei provvedimenti sugli allievi più disordinati.

Quando ricominceranno le registrazioni

Stando alle indiscrezioni rilasciate su Instagram la registrazione della quindicesima puntata di Amici21 avrebbe dovuto aver luogo il 4 gennaio, ma per qualche ragione è stata rimandata. La data fissata - e confermata - è l'8 gennaio e verrà trasmessa su Canale 5 il giorno 9 gennaio, a partire dalle 14:00. Il daytime tornerà a partire dal 10 gennaio, mentre il 13 verrà registrata la sedicesima puntata del talent.

Finalmente, dopo l'assenza, torneranno in studio Christian e Mattia - i quali sono rientrati in casetta già durante il periodo natalizio. Probabilmente, dopo una brutta tonsillite, anche Crytical potrà riprendere le regolari attività della scuola.