Sabato 8 gennaio è andata in onda la prima puntata di C'è Posta per te 2022 e tra le storie raccontate vi era quella di Alessia e Giovanni. E' stato lui a chiamare la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi per far sì che potessero aiutarlo a riconquistare di nuovo la moglie, dopo che l'aveva tradita con sua cugina. La reazione di Alessia, però, non è stata delle migliori e anche fuori dal programma, sembrerebbe che la donna non abbia perdonato suo marito per questo tradimento.

Giovanni tradisce Alessia con la cugina e chiede aiuto a C'è posta per te

Nel dettaglio, una delle storie più chiacchierate e discusse sui social di questa prima puntata di C'è posta per te, è stata quella di Alessia e Giovanni.

Lui ha raccontato a Maria De Filippi di aver tradito sua moglie con una parente e, nel momento in cui Alessia lo ha scoperto, non ci ha pensato su due volte a chiudere il loro matrimonio.

Alessia si è presentata in studio con suo padre ed ha ascoltato le parole di Giovanni che, in lacrime, ha ammesso di essere dispiaciuto e di voler avere una seconda chance per riprendere in mano le redini del loro matrimonio.

'Non ti credo più', Alessia sbotta contro il marito traditore a C'è posta

Alessia, pur senza nascondere che i sentimenti nei confronti del marito non sono sopiti, ha ammesso di non essere in grado di perdonarlo.

"Io non ti credo più. Quello che ti davo non ti bastava? Di più io non posso", ha sentenziato la donna che non ha risparmiato delle frecciatine neppure verso l'amante del marito, sottolineando che non era affatto "Belen Rodriguez".

Sta di fatto che, alla fine della trasmissione, Alessia ha scelto di andare avanti per la sua strada: incurante delle richieste di Giovanni, la donna ha scelto di chiudere la busta di C'è posta per te e quindi di andare via da sola, pronta a riprendere in mano le redini della sua vita.

Cosa è successo tra Alessia e Giovanni dopo C'è posta per te

Un duro colpo per Giovanni che, in lacrime, ha accettato la decisione di sua moglie pur ammettendo di non essere disposto ad arrendersi.

Ma cosa è successo fuori dal programma di Maria De Filippi? Come procede la situazione tra Alessia e Giovanni?

Un po' di indizi su quello che sarebbe successo arrivano dal profilo social di Alessia, la quale su Facebook ha cambiato il suo stato sentimentale da "sposata" a "vedova".

Insomma sembrerebbe proprio che, anche dopo la partecipazione a C'è posta per te 2022, Alessia non abbia perdonato suo marito e che tra di loro nulla sia tornato come prima.

Intanto, dopo la partecipazione al programma del sabato sera Mediaset, Alessia è diventata popolarissima sui social e in tantissimi si sono complimentati con lei per non aver ceduto alle lusinghe e alle pressioni del marito traditore.