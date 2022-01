Ha conquistato i fan di C’è posta per te con le sue risposte genuine e dirette. Alessia Quarto, originaria di Boscoreale, un provincia di Napoli, ha accettato l’invito del programma televisivo di Maria De Filippi e la sua vicenda è stata raccontata nel corso della puntata dell’8 gennaio. Accompagnata dal padre, la donna si è confrontata con l’ex marito che l’ha ‘convocata’ nel tentativo di ricomporre una relazione naufragata dopo che lei ha scoperto il suo tradimento con una parente. La napoletana ha scoperto le scappatelle del partner in un periodo particolarmente delicato della sua vita in quanto aveva abortito da poco.

Giovanni ha provato a far capire ad Alessia che era cambiato: "Si è trattato di una sbandata, non provo alcun sentimento per lei". Le spiegazioni dell’uomo non hanno convinto la napoletana che ha chiuso la busta. “In 14 anni me ne hai fatte di tutti i colori. A me poco importa che quella donna è tua cugina, resta il fatto che mi hai tradito ed ora non ti credo più” - ha chiosato l’ormai ex moglie di Giovanni che non ha fatto nessun passo indietro dopo l’esperienza a C’è Posta per te e su Instagram ha ringraziato i follower per il sostegno.

Giovanni chiede scusa ad Alessia a C'è posta per te ma lei chiude la busta

Da “ce l’aveva d’oro” a “quella ha un tunnel”. Le pungenti battute di Alessia Quarto sulla rivale hanno fatto il giro del web con la napoletana che ha conquistato i telespettatori per la spontaneità, il coraggio e la simpatia con la quale ha affrontato l’ex nel corso della puntata dell’8 gennaio di C’è posta per te.

Giovanni si è scusato con la donna e le ha chiesto di concedergli una nuova opportunità. “Le colpe sono esclusivamente mie, sono cambiato” - ha affermato l’uomo che ha riferito che non riusciva a chiudere la relazione extraconiugale.

Giovanni ha spiegato che per liberarsi della parente ha acquistato una scheda telefonica ed ha inviato un messaggio anonimo al fidanzato dell’amante per raccontargli della sua infedeltà.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La situazione è degenerata con la cugina che è svenuta ed il padre di quest’ultima che ha preso a schiaffi il consorte di Alessia che ha deciso di lasciare il marito dopo essere venuta a conoscenza del tradimento. Decisione che ha confermato anche davanti alle telecamere: “La mia vita non è più con lui, Maria puoi chiudere”.

La napoletana ironizza sulla rivale, ringrazia i telespettatori e fa il 'pieno' di follower su Instagram

Su Facebook Alessia Quarto ha modificato lo stato sentimentale in ‘vedova’ a conferma che non ha perdonato Giovanni neanche dopo l’esperienza a C’è posta per te. La donna, residente a Boscoreale, è stata travolta da like e messaggi di elogio su Instagram. Dopo la messa in onda del programma condotto da Maria De Filippi il profilo alessiaquarto24 ha superato i 15,7 mila follower e, sorpresa da tanto affetto, ha ringraziato su Stories gli utenti che l’hanno sostenuta e si sono complimentati con lei per come ha affrontato l’ex.

“Chiedo scusa per la faccia da Covid tra cortisone ed altri medicinali, vi volevo ringraziare per i tanti messaggi ricevuti.

Fino ad un paio d’ore fa mi conosceva solo papà ma ora mi hanno chiamato la ‘Queen’ ma alla fine chi sono” - ha riferito Alessia che ha precisato che si assume le sue responsabilità per quanto detto in trasmissione. “Sono cose che penso tuttora. Inoltre per tutelare quel che resta della mia privacy non risponderò ai post pubblici. Ci tengo a dire che non sono stata io a volere tutto questo ma sono stata chiamata in causa e, quindi, sono stata costretta a rispondere come era doveroso fare”.