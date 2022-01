C'è Posta per te ritorna su Canale 5. Sabato 8 gennaio è in programma la prima attesissima puntata di questa nuova edizione del people show dei sentimenti di Maria De Filippi, giunto alla sua venticinquesima edizione di messa in onda in tv. I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno le storie della gente comune che chiederà aiuto alla trasmissione per risolvere dei problemi familiari e talvolta sentimentali. È questo il caso di un uomo che sarà presente in studio da De Filippi per cercare di riconquistare la sua donna, dopo averla tradita.

Lui chiede perdono a C'è posta per te dopo averla tradita

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulla prima puntata di C'è posta per te 2022 di sabato 8 gennaio sono state svelate sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione.

Protagonisti di una delle storie raccontate in studio da Maria De Filippi, sarà una coppia originaria di Napoli: lui chiederà aiuto alla trasmissione per riconquistare la sua donna dopo averla tradita.

Nella clip pubblicata in anteprima, si vede che lui in lacrime chiede perdono alla sua donna dopo averla tradita, sperando di poter essere di nuovo "riaccolto".

Lei sbotta a C'è posta per te dopo il tradimento: il web ride

"Io non ho colpe. E perché ci andavi a letto con lei?

Come ce l'ha? D'oro?", ha esclamato la ragazza sbottando a C'è posta per te tra gli applausi del pubblico.

Una reazione decisamente molto sanguigna quella della donna che, ha scatenato anche l'ironia del web e dei social.

In tantissimi, infatti, hanno postato dei commenti con le emoticon delle risate, aggiungendo che questa storia promette molto bene.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Prepariamoci a questo trash", ha scritto un commentatore social di C'è posta per te che non vede l'ora di assistere al racconto nei dettagli di questa storia d'amore.

"Ma partiamo subito benissimo", ha scritto invece un altro commentatore social confermando di fatto che l'inizio di questa stagione 2022 promette scintille.

In attesa di scoprire come si evolverà questa storia e quale sarà la scelta finale della donna che è stata tradita dal suo uomo, le anticipazioni su questa prima puntata di C'è posta per te del 2022, rivelano che in studio ci saranno anche due super ospiti d'eccezione.

Le anticipazioni sugli ospiti della prima puntata di C'è posta per te 2022

Il primo è Paolo Bonolis, mattatore del piccolo schermo che tornerà in trasmissione in vista del suo nuovo impegno al timone di Avanti un altro, il game show preserale di Canale 5.

Il secondo super-ospite di questa puntata d'esordio è Stefano De Martino, l'ex volto noto di Amici attualmente conduttore di punta della seconda rete Rai.

Gli ingredienti per bissare il successo delle passate edizioni sembrano esserci davvero tutti. Lo scorso anno, infatti, C'è posta per te è stato lo show più visto dell'intera stagione televisiva Mediaset con una media di oltre 6,2 milioni di spettatori e picchi del 32% di share.

Un risultato a dir poco eccezionale per questo show che, da ben venticinque anni, mantiene la leadership indiscussa degli ascolti del sabato sera, battendo ogni tipo di concorrenza. Riuscirà, anche quest'anno, ad imporsi nella sfida auditel contro Tali e Quali di Carlo Conti? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza finale.