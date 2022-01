Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso giovedì 13 gennaio preannunciano nuovi colpi di scena. Proprio nel momento in cui il rapporto fra Rossella e Riccardo sembrerà decollare, l'ombra insidiosa di Virginia potrebbe mettere a dura prova la relazione fra i due giovani. Difatti l'ex di Crovi non sembrerà affatto intenzionata a farsi da parte.

Le due donne avranno un incontro, durante il quale Virginia farà intendere alla giovane Graziani di essere pronta a tutto pur di riprendersi il marito.

Riccardo, intanto, insisterà affinché fra lui e la sua ex moglie ci sia un chiarimento definitivo. Marina, invece, cercherà di aiutare Fabrizio a risollevare le sorti del pastificio, ma la situazione non sarà delle migliori. Al contempo il rapporto di coppia fra Roberto e Lara diverrà sempre più stretto. Infine Clara riceverà una proposta che la metterà in difficoltà.

Upas, puntata 13 gennaio: Ross incontrerà l'ex di Riccardo

Nel corso dell'episodio di Upas in onda il 13 gennaio ci saranno importanti sviluppi nelle vicende che vedono coinvolto il triangolo amoroso formato da Riccardo, Virginia e Rossella. Crovi, pur essendo innamorato della giovane Graziani, ha dei conti in sospeso con la sua ex, una donna affascinante e determinata.

Difatti Virginia, sebbene abbia tradito il marito, non sembrerà intenzionata a lasciare andare Riccardo, e pertanto assumerà un atteggiamento duro nei confronti di Rossella. Stando alle anticipazioni, le due giovani avranno un incontro, durante il quale la dottoressa Rinaldi farà comprendere alla rivale che non vuole rinunciare al marito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Riccardo, intanto, chiederà alla ex moglie di avere un chiarimento definitivo affinché pongano fine al loro matrimonio.

Upas, episodio 13/1: Marina cerca di aiutare Fabrizio

Le anticipazioni della puntata di Upas in onda il 13 gennaio svelano che Marina cercherà ancora una volta di correre in aiuto del marito. Questa volta le intenzioni della signora Giordano saranno di aiutare Fabrizio a risollevare le sorti del pastificio in seguito allo scandalo scaturito dalla fuga di notizie riguardo all'utilizzo del grano straniero.

Purtroppo, però, nonostante la buona predisposizione di Marina, non sarà affatto semplice risolvere questa complicata situazione.

Upas, anticipazioni 13 gennaio: Lara e Roberto sempre più vicini

Gli spoiler della puntata di Upas che sarà trasmessa giovedì 13 gennaio rivelano che il rapporto fra Lara e Roberto diventerà sempre più intenso, tanto da far pensare che Ferri possa aver cambiato idea riguardo alla natura della loro relazione. Clara, intanto, dopo aver lasciato Palazzo Palladini, riprenderà in mano la sua vita, cercando di fare del suo meglio per garantire un buon futuro al figlio. Stando alle anticipazioni, la ragazza riceverà una proposta inattesa che la metterà in difficoltà.