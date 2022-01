L'attore Alberto Rossi ricopre il ruolo di Michele Saviani in "Un posto al sole" sin dal 1996, anno di debutto della soap opera targata Rai 3.

Approfondiamo di seguito qualcosa in più della sua vita privata e professionale.

Alberto Rossi, vita privata

L'attore è nato a Livorno il 17 maggio 1966, sotto il segno zodiacale del Toro.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale di Alberto Rossi è sposato con Silvia, che non fa parte del mondo dello spettacolo, e ha una figlia, Ada, nata nel 2013. L’attore è legatissimo alla bambina al punto che, in occasione del suo terzo compleanno, ha deciso di incidere in modo indelebile sulla pelle il suo nome, accompagnato da un cuore rosso.

Attualmente i tre vivono a Roma.

Rossi, inoltre, è un amante della vela, pratica le arti marziali e l’equitazione.

La carriera di Alberto Rossi

Gli inizi della sua carriera da attore risalgono agli anni '90, quando si è diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. Soltanto dopo due settimane dal diploma, ha debuttato in televisione con la serie I ragazzi del muretto.

Nel 1992 ha fatto la sua prima apparizione al cinema nel film L'olio di Lorenzo. Prima del suo debutto sugli schermi, Alberto Rossi ha recitato anche a teatro in molti spettacoli, tra cui Il ritorno di Casanova, con Giorgio Albertazzi. Ha preso inoltre parte anche a vari fotoromanzi.

Al cinema ha recitato in Italiani (1996) e I cavalieri che fecero l'impresa (2001), tornando poi sul grande schermo nel 2019 con Il signor Diavolo di Pupi Avati.

In televisione, invece, ha fatto parte del cast di fiction come Don Matteo e R.I.S. Roma 3 - Delitti imperfetti.

Nel 2006 l’attore si è messo in gioco partecipando come concorrente nello show condotto da Milly Carlucci, Notti sul ghiaccio.

Michele Saviani in Un posto al sole

Alberto Rossi è entrato a far parte della "famiglia" di Un posto al sole dal 1996.

Qui nei panni di Michele Saviani, durante il tempo, ha avuto tanti rapporti sentimentali. Dapprima con Federica, poi con Eleonora, Sara, Elena ed Emma, per poi convolare a nozze con Silvia, relazione che da anni vive momenti felici alternati a momenti di crisi. I due infatti si sono lasciati provvisoriamente tre volte: quando Michele scopre che sta crescendo una figlia (Rossella) non sua, quando tradisce Silvia con Elena e poi per colpa dei terribili risvolti psicologici dovuti all'aggressione subita a Indica.

Nell'ultimo periodo l'assenza di lavoro per Michele ha cominciato a dare duri colpi alla sua autostima e di riflesso anche sulla sua famiglia, causando anche una nuova crisi con la moglie, dopo che quest'ultima ha conosciuto Giancarlo.

Il personaggio di Michele ha da sempre una smisurata passione per il giornalismo ed è dotato di un elevato senso di giustizia.