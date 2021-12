Per Un posto al sole si può dire che il 2021 sia stato un anno pieno di tensione e colpi di scena. Nella soap opera, targata Rai 3, diverse sono state le vicende che nell'ultimo anno hanno tenuto incollati davanti al piccolo schermo i telespettatori. Oggi 31 dicembre non andrà in onda il solito appuntamento delle 20:45. Al suo posto sarà trasmesso il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Upas tornerà direttamente il prossimo lunedì 3 gennaio per un 2022 che di sicuro riserverà grandi sorprese e novità.

Anticipazioni Un Posto al Sole: cosa ci aspetta il prossimo 3 gennaio

Si inizierà da dove si sono interrotte le storie dei protagonisti. Si partirà da Capodanno e dall'organizzazione di Mariella. L'Altieri ha infatti promesso di divertirsi e di preparare una serata per concludere l'anno come si deve. E sembra proprio che questo accadrà. Infatti, secondo le varie anticipazioni della soap, Bice organizzerà un gioco che coinvolgerà tutti, anche Guido, rendendoli partecipi di grandi momenti di ilarità. Immancabili però anche segreti, bugie e strategie, visto che Vittorio svelerà di essere pronto per l'ultimo atto del suo addio a Speranza.

Puntata di Un posto al sole del 30/12

Nell'ultima puntata andata in onda, sembrava finalmente essere tornato tutto a posto tra Marina Giordano e Fabrizio Rosato, quando improvvisamente a quest'ultimo è arrivata una notizia non molto piacevole per il Pastificio.

Patrizio invece stava ancora soffrendo per la fine della relazione con Clara Curcio e Alberto Palladini ha rivolto a Niko una richiesta riguardo Clara e il piccolo Federico. Irene ha rivisto ancora una volta Camillo. Filippo a quel punto ha aiutato la figlia a vincere le sue paure e la sua timidezza.

Upas, i momenti salienti del 2021

Uno dei momenti più rilevanti, in cui la maggior parte dei protagonisti di Un posto al sole sono stati coinvolti, è stata l'indagine riguardo l'aggressione di Susanna. Poi c'è stata la caccia a Mattia, lo squilibrato rider de Il Vulcano, artefice del coma di Picardi. Passando invece alla parte amorosa, c'è stato un susseguirsi di episodi piuttosto discutibili.

Il triangolo sentimentale tra Silvia, Michele e Giancarlo ha dominato gran parte delle scene e alla fine si è vista una Rossella furente e avvilita, al punto che ha deciso di interrompere il legame con la madre. Rimanendo in questa sfera, come dimenticare la fine della relazione tra Patrizio e Clara. Dunque un 2021 che forse è meglio lasciarsi alle spalle, seguendo quanto fatto da Filippo. Anche se fortunatamente c'è stato il Sartori che alla fine ha ricordato tutto e l'unica famiglia che pare abbia avuto una fine dell'anno gradevole sembra sia stata proprio quella di Serena. Ma forse anche quella di Franco e Angela, seppur con nuove preoccupazioni lavorative di Angela.