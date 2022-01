Manca sempre meno all'inizio delle riprese della nuova serie di Disney Plus che vedrà tra i protagonisti principali Demet Özdemir e Kerem Bürsin. Non si sanno ancora i dettagli sulla trama, ma a quanto pare, dopo tre anni dal successo di DayDreamer - Le ali del sogno, Demet tornerà in televisione con una serie romantica. Dello stesso filone sarà il film di Netflix Love Tactics che la vede come protagonista, la cui uscita è prevista per l'11 febbraio.

Nuova serie 'romantica' per Demet Özdemir

I fan di Demet Özdemir potranno finalmente vedere un loro desiderio realizzato.

Infatti, dopo il successo che l'attrice ha ottenuto nel 2019 con Erkenci Kuş (DayDreamer - Le Ali del sogno, ndr) al fianco di Can Yaman, in tanti speravamo di rivederla in una "dizi" dal sapore romantico e a quanto pare presto potrà accadere.

L'attrice infatti, negli ultimi anni, ha prestato il volto a Zeynep Goksu per due stagioni nel serial tv dai toni drammatici Doğduğun Ev Kaderindir (andato in onda in Turchia su Tv8), ma ora potrebbe tornare "alle origini" con la serie Dünya İle Benim Aramda, che la vedrà al fianco di Kerem Bürsin sulla piattaforma digitale Disney Plus. Al momento non si hanno più informazioni in merito alla storyline, ma visto la sceneggiatrice il successo è assicurato.

Infatti dietro la trama di questa serie ci sarà Pınar Bulut, che tra i suoi ultimi successi può annoverare Mucize Doktor, il medical drama pluri premiato andato in onda su Fox Türkiye e trasmesso a livello mondiale in 11 Paesi.

Al fianco di Demet Özdemir ci saranno Kerem Bürsin e Hafsanur Sancaktutan

Intanto proseguono i preparativi per l'allestimento della produzione.

Demet Özdemir e gli altri membri del cast dovrebbero ritrovarsi sul set a partire da marzo e il romanticismo nella serie sarà in prima fila. Al fianco dell'attrice non ci sarà solo Kerem Bürsin, ma anche Hafsanur Sancaktutan, che arriverà nella produzione di Disney Plus dopo il successo di Son Yaz (serie tra il drammatico e il poliziesco trasmessa su Fox Türkiye) in cui ha interpretato Yağmur.

Pare che i funzionari della Disney abbiamo scelto di inserire l'attrice nel cast grazie anche al suo futuro "molto promettente". Per tanti la nuova serie della piattaforma digitale, prodotta dalla MF Production, potrebbe essere un nuovo banco di prova per l'attrice. Intanto c'è grande attesa per conoscere tutti i dettagli sulla serie, che si preannuncia un vero evento per il debutto di Disney Plus in Turchia.

Questa sarà la prima produzione per una piattaforma digitale per Hafsanur Sancaktutan, mentre Demet Özdemir ha già collaborato per Netflix, infatti l'11 febbraio uscirà in tutto il mondo il film Love Tactics, una commedia romantica che la vedrà al fianco di Şükrü Özyıldız.