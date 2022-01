Disney Plus sta preparando in Turchia un debutto in grande stile, "accalappiando" i migliori protagonisti delle "dizi" degli ultimi anni. Infatti fanno parte di questo progetto, con produzioni distinte, Can Yaman, Hande Erçel e Demet Özdemir. Proprio per quanto riguarda quest'ultima, però, sembra che per la serie che la vedrà protagonista sia stato scelto un partner maschile, il cui nome potrebbe fare felici i fan di Love is in the air: ovvero quello di Kerem Būrsin.

Demet e Kerem insieme in una nuova serie

Secondo Birsen Altuntaş, magazine turco specializzato in Serie TV, Disney Plus si sta preparando al meglio per il debutto in Turchia, che dovrebbe avvenire ad agosto.

In ballo ci sono già tantissime produzioni che vedono come protagonisti anche dei volti noti in Italia. Tra i tanti, infatti, c'è Hande Erçel, la Eda di Love is in the air, ma non solo.

Infatti si vocifera che anche Demet Özdemir, la Sanem di DayDreamer - Le ali del sogno, approderà nella piattaforma in streaming della Disney. Secondo alcune indiscrezioni, l'attrice starebbe finalizzando un accordo per una serie prodotta dalla Mf Yapim, la stessa che ha prodotto Love is in the air, e a quanto pare al suo fianco potrebbe esserci il protagonista maschile di quest'ultima "dizi": Kerem Bürsin.

Le riprese forse da marzo

Sempre secondo il magazine, le riprese dovrebbero iniziare intorno a marzo, e al fianco di Demet e Kerem dovrebbero esserci altri due protagonisti, una femminile e uno maschile (per il ruolo femminile si è fatto il nome di Hafsanur Sancaktutan, protagonista nel 2021 di Son Yaz).

La serie dovrebbe intitolarsi "Dünya İle Benim Aramda" ("Tra il mondo e me", ndr) ed è stata scritta da Pınar Bulut.

Su Disney Plus approda Can Yaman

Tra i nomi presenti nel nuovo progetto di Disney Plus spicca anche quello di Can Yaman. Anche lui sarà protagonista di una serie per la piattaforma digitale, che verrà prodotta da Ay Yapım, scritta da Kerem Deren e diretta da Uluç Bayraktar.

Attualmente non si sa nulla di più sulla trama o tipologia della serie ma, a quanto pare, secondo alcune indiscrezioni provenienti dai media turchi, al fianco di Can Yaman potrebbe esserci un volto femminile internazionale, anche se al vaglio non ci sono ancora delle ipotesi.

Proprio per questo progetto Can, a breve, potrebbe lasciare l'Italia per tornare in Turchia, ma nel mentre i telespettatori potranno ammirarlo per la prima volta in una serie tv di produzione italiana.

Molto probabilmente in primavera, infatti, verrà trasmessa "Viola come il mare", la fiction che lo vede protagonista al fianco di Francesca Chillemi.

Le riprese di Sandokan, invece, dovrebbero avvenire in estate, molto probabilmente quando Can terminerà le riprese per la produzione di Disney Plus.