Molto spesso gli attori, quando termina la produzione di una Serie TV o di un film, riescono a portarsi a casa un cimelio che ricordi l'avventura appena vissuta. Questo è il caso di Demet Özdemir, che con una storia su Instagram ha fatto sognare i tanti fan di DayDreamer - Le ali del sogno. Infatti l'attrice, durante una serata con gli amici, ha indossato un capo di abbigliamento appartenente a una delle tante scene che Sanem ha girato per il serial televisivo turco.

Demet Özdemir conserva gli abiti di Sanem

Durante la serata del 24 gennaio un dettaglio non è passato inosservato ai fan di DayDreamer - Le ali del sogno, mentre guardavano le storie che Demet Özdemir ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Infatti l'attrice vive a Istanbul, che in questi giorni è stata ricoperta da una folta coltre di candida neve. Così, insieme a un gruppo di tre amici, la giovane si è ritrovata nel giardino di casa per divertirsi con la neve, ma ai fan non è sfuggita una cosa, ovvero il piumino che indossava Demet.

Il capo d'abbigliamento, in realtà, è motlo familiare ai fan di Erkenci Kuş (il nome originale di DayDreamer, ndr). Infatti quel piumino fucsia a macchie blu che Demet aveva nella storia su Instagram è lo stesso che l'attrice ha indossato durante una puntata della soap, precisamente la numero 34 (che nella versione andata in onda su Canale 5 corrisponde all'episodio 106, andato in onda il 26 gennaio 2021).

In quel episodio Can "rapisce" Sanem e la porta in montagna per trascorrere del tempo insieme e sistemare le incomprensioni che si sono create tra loro a causa di Huma, Polen e Yigit.

I fan vorrebbero rivedere insieme Demet Özdemir e Can Yaman

Ovviamente i fan, vedendo quelle immagini, hanno provato un pizzico di nostalgia. Alcuni hanno apprezzato il fatto che Demet Özdemir abbia conservato "un ricordo di Sanem".

Infatti la coppia Can e Sanem ha scalfito i cuori dei tanti appassionati della serie in tutto il mondo che per un anno hanno seguito in tv la loro storia d'amore bella e tormentata.

In tanti, ancora oggi, sperano che Can Yaman e Demet Özdemir possano nuovamente lavorare insieme. Recentemente, quando è stata annunciata la collaborazione dei due attori con la piattaforma Disney Plus (che approderà in Turchia nell'estate del 2022), sul web girava l'indiscrezione che i due avrebbero potuto lavorare nuovamente insieme, ma a quanto pare non sarà così.

Infatti, secondo i media turchi, al fianco di Demet Özdemir potrebbe esserci Kerem Bürsin, ovvero il Serkan Bolat di Love is in the air.

Intanto a breve, precisamente l'11 febbraio, su Netflix sarà disponibile Love Tactics, il nuovo film dell'attrice che la vede al fianco di Şükrü Özyıldız.