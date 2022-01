Voci di corridoio in Turchia parlano di una "diatriba in corso" tra Demet Özdemir e Hande Erçel. Il motivo? Alla base di tutto ci sarebbe della "gelosia" da parte della protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno nei confronti della collega: si vocifera che Demet non segua più Hande sui social perché, rispetto a lei riceverebbe più offerte lavorative in ambito di produzioni di Serie TV. Alcuni giornalisti turchi specializzati in tv e Gossip, però, non credono a questa tesi.

La possibile diatriba tra Demet Özdemir e Hande Erçel

L'indiscrezione sta impazzando in questi ultimi giorni in Turchia sulle pagine dei magazine di gossip, dove si parla della "rivalità" che ci sarebbe tra Demet Özdemir e Hande Erçel.

All'origine della diatriba non ci sarebbero delle gelosie per ex o nuovi amori, ma qualcosa che riguarderebbe la sfera lavorativa.

Le due attrici, infatti, vengono gestite dalla medesima agenzia (la ID İletişim, ndr) e secondo alcuni rumor Demet sarebbe indispettita per il numero maggiore di offerte lavorative (in merito al mondo delle serie tv) che Hande riceverebbe rispetto a lei. Proprio a causa di questo Demet avrebbe anche deciso di non seguirla più su Instagram. Sulla questione "social" è stata interpellata dai giornalisti la stessa Hande Erçel, che è rimasta sul vago limitandosi a dire "tutto potrebbe succedere".

Alcuni giornalisti non credono alla gelosia di Demet Özdemir

La situazione è stata analizzata anche dai maggiori giornalisti turchi.

Per alcuni tutta questa vicenda è solo un pettegolezzo e Demet Özdemir non sarebbe affatto gelosa, anche se di questa diatriba ormai se ne parla da tanto tempo. Altri invece sottolineano il fatto che Hande Erçel, negli ultimi tempi, abbia leggermente superato a livello di popolarità Demet, facendo anche un paragone che metterebbe a confronto due coppie.

Infatti, perlomeno in Turchia, la storia d'amore tra Hande Erçel e Kerem Bürsin avrebbe un po' percorso la "stessa strada" compiuta in precedenza da Demet Özdemir e Can Yaman. La popolarità sullo stesso tipo di gossip vissuto in momenti diversi, con la conseguente presenza nelle copertine, potrebbe andare a pari passo con la richiesta lavorativa.

Per alcuni, nonostante la "gelosia" sia molto presente nel mondo dello show biz, la presa di posizione di Demet sarebbe una cosa impossibile, soprattutto perché non le porterebbe nessun vantaggio infangare una collega che appartiene alla stessa agenzia.

A ogni modo, che il gossip sia vero oppure no, entrambe hanno davanti un 2022 ricco di progetti, visto che sono state "reclutate" da Disney Plus per il lancio della piattaforma digitale in Turchia, insieme a Can Yaman e Kerem Bürsin. Per quanto riguarda Demet, invece, l'11 febbraio uscirà sul Netflix Love Tactics, la commedia romantica che la vede al fianco di Şükrü Özyıldız.