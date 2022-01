Tra le uscite di febbraio di Netflix spicca un film molto atteso dai fan delle serie tv turche, visto che la protagonista è Demet Özdemir, ovvero la Sanem di DayDreamer - Le ali del sogno, la soap che l'ha vista come protagonista insieme a Can Yaman. Infatti dall'11 febbraio sarà disponibile a livello mondiale la commedia romantica Love Tactics.

Love Tactics: Demet Özdemir arriva su Netflix

L'attesa è finita. Il nuovo film che vede come protagonista Demet Özdemir sarà disponibile in tutto il mondo, a partire dall'11 febbraio, nella piattaforma in streaming Netflix.

Love Tactics (in turco Aşk Taktikleri, ndr) vedrà come protagonista maschile Şükrü Özyıldız, noto in Turchia per la partecipazione a numerosi spettacoli teatrali, spot pubblicitari e serie tv.

Il film è una commedia romantica e narra la storia di Aslı (Demet Özdemir) e Kerem (Şükrü Özyıldız), rispettivamente una stilista blogger e un pubblicitario, che non credono più nell'amore così, usando delle tattiche abbastanza insolite, scommettono di riuscire a far perdere la testa alla controparte.

Love Tactics sarà il primo lavoro di Demet Özdemir in Italia, dopo il successo nella stagione 2020/2021 su Canale 5 di DayDreamer - Le ali del sogno accanto a Can Yaman.

Sarebbe possibile una serie tv con Demet Özdemir e Kerem Bürsin

Intanto per Demet Özdemir potrebbero esserci delle novità anche dal punto di vista televisivo. Secondo indiscrezioni provenienti dai media turchi, sarebbe stata ingaggiata da Disney Plus per la partecipazione in una serie tv, visto che la piattaforma digitale arriverà in Turchia nell'estate del 2022.

Pare che la serie verrà realizzata dalla Mf Yapim, la società di produzione di Love is in the air, e proprio da quest'ultima serie potrebbe arrivare il protagonista maschile. Si vocifera, infatti, che al fianco di Demet Özdemir potrebbe esserci proprio Kerem Būrsin, alias Serkan Bolat.

Su Disney Plus approdano Can Yaman e Hande Erçel

Disney Plus, a quanto pare, ha deciso di assicurarsi gli attori che negli ultimi anni hanno portato in alto il nome della Turchia a livello mondiale. Infatti anche Hande Erçel, ovvero la Eda di Love is in the air, è entrata a far parte della squadra della piattaforma digitale. Non c'è assolutamente da stupirsi di questa scelta, visto che l'attrice sui social ha un grande seguito (solo su Instagram viene seguita da quasi 27 milioni di follower) e in più il suo ultimo lavoro Sen Çal Kapımı ha battuto qualsiasi record su Twitter: solo nella puntata finale è diventato trending topic mondiale con più di otto milioni di tweet pubblicati.

Disney si è assicurato anche un altro "cavallo di razza" del mondo televisivo, ovvero Can Yaman. Anche lui sarà protagonista di una serie tv, ma al momento sulla tipologia o sulla partner femminile non si hanno notizie in merito.