Le puntate della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani stanno appassionando il pubblico di Rai 1. Durante la serata di giovedì 27 gennaio andranno in onda il quinto e il sesto episodio della serie televisiva con protagonista il dottor Fanti.

Le anticipazioni rivelano che Andrea continuerà a perseguire il suo sogno di tornare a essere primario e inizierà una piccola guerra con Valenti a causa di Carolina. Nel frattempo, Agnese avrà difficoltà a lavoro e in famiglia. Inoltre, durante le nuove puntate verranno trattate anche le vicende legate a Gabriel ed Elisa, che avevano avuto una storia d'amore nella prima edizione della fiction.

Episodi del 27/1: Andrea Fanti e Valenti ai ferri corti

Le nuove puntate di Doc - Nelle tue mani 2 continueranno a narrare le vicende che ruotano attorno ai medici del Policlinico Ambrosiano. Durante gli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo il 27 gennaio, Andrea Fanti, infatti, si troverà a dovere fare i conti con Edoardo Valenti, il nuovo chirurgo dell'ospedale. A tal proposito, fra l'ex marito di Agnese e il nuovo collega ci sarà una piccola guerra. Le anticipazioni delle puntate della fiction di Rai 1 rivelano che il motivo dello scontro fra Andrea e Valenti sarà Carolina. Al momento, però, non è chiaro se Fanti ed Edoardo siano ai ferri corti a causa di qualche episodio legato al lavoro o alla vita privata di Carolina.

Doc - Nelle tue mani 2, trama del 27/1: Andrea fa di tutto per tornare ad essere primario

In seguito alla sparatoria che lo ha visto coinvolto, Andrea aveva perso 12 anni di memoria e la possibilità di essere uno dei primari del Policlinico Ambrosiano. Nelle puntate della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, già andate in onda sul piccolo schermo, Fanti aveva manifestato ai colleghi dell'ospedale, il desiderio di tornare al suo vecchio impiego e di essere pronto a fare di tutto per raggiungere il suo sogno.

Negli episodi che andranno in onda in televisione nella serata di giovedì 27 gennaio, Andrea proverà a dimostrare di essere all'altezza di tornare ad essere primario e seguirà due casi contemporaneamente. Inoltre, il papà di Carolina si metterà in competizione con l'attuale primario del reparto.

Doc - Nelle tue mani 2, puntate del 27/1: Agnese ha problemi in famiglia e a lavoro

Nel quinto e sesto episodio della fiction Rai con protagonista il dottor Fanti verranno trattate anche le vicende legate ad Agnese. Infatti, l'ex moglie di Andrea avrà problemi familiari legati al bambino che ha deciso di prendere in affido, inoltre la direttrice sanitaria non riuscirà a rapportarsi in modo adeguato con i pazienti dell'ospedale.

Nel frattempo, Elisa e Gabriel, che nel corso della prima stagione avevano avuto una storia d'amore, dovranno fare i conti con il loro passato. Non resta che attendere le prossime puntate di Doc - Nelle tue mani, per scoprire se Andrea riuscirà a tornare a essere primario del Policlinico Ambrosiano.