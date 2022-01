Le puntate di 'Un posto al sole' stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi della soap partenopea che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio, Fabrizio sarà sempre più fuori controllo a motivo dei problemi legati alla sua azienda. Infatti, Lara diffonderà la notizia che il grano del pastificio Rosato risulta tossico: di conseguenza, l'imprenditore riceverà un avviso di garanzia. I colpi di scena non mancheranno, perché il compagno di Marina sferrerà un pugno a Roberto Ferri.

Un posto al sole, anticipazioni al 28/1: Lara diffonde una notizia sulla tossicità del grano Rosato

Fabrizio continuerà ad avere problemi professionali e nelle puntate di 'Un posto al sole' che verranno trasmesse sul piccolo schermo dal 24 al 28 gennaio ci saranno importanti novità per l'imprenditore. Infatti, i guai del pastificio proseguiranno, a motivo della diffusione di una notizia riguardante la tossicità del grano Rosato. Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea rivelano che, dietro all'informazione trapelata riguardo la dannosità del prodotto dell'azienda di Fabrizio, ci sarà Lara Martinelli.

Un posto al sole, trame al 28 gennaio: Marina ha paura di Fabrizio Rosato

Fabrizio riceverà un avviso di garanzia e la situazione precipiterà.

Infatti, Rosato inizierà a bere, finendo per aggredire Marina. Oltre a prendersela con la sua compagna, l'imprenditore farà del male a Roberto Ferri. Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea rivelano che Giordano sarà seriamente preoccupata per lo stato psicologico del suo compagno e, temendo per la sua incolumità, si recherà a Caffè Vulcano.

Una volta giunta al bar di Silvia, Marina, sconvolta, troverà conforto in Filippo e Serena, che decideranno di ospitarla a casa loro.

Un posto al sole, episodi al 28 gennaio: Fabrizio è geloso di Marina e sferra un pugno a Roberto

Nel frattempo, Fabrizio non si darà pace e, in preda alla gelosia, inizierà a cercare Giordano. L'imprenditore sarà convinto che la sua compagna si trovi a casa di Roberto e, pertanto, si recherà a Palazzo Palladini.

Una volta giunto al condominio, Rosato incontrerà Ferri e lo colpirà con un pugno. Purtroppo, però, Fabrizio si renderà conto che Marina non ha trovato conforto dal suo ex marito, bensì a casa di Filippo e Serena. Quando capirà l'errore commesso, Rosato si darà alla fuga, iniziando a nutrire pensieri negativi. Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci informano che, per l'imprenditore, ci sarà soltanto un'unica tragica strada da seguire, anche se, al momento, non è chiaro cosa deciderà di fare. Non resta che attendere le prossime puntate della soap partenopea, per scoprire cosa succederà al compagno di Marina.