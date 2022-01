La terza puntata di Doc-Nelle tua mani 2 sarà trasmessa giovedì 27 gennaio su Rai 1 e vedrà protagonista ancora il dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. Secondo le anticipazioni, Andrea si impegnerà molto per realizzare il suo sogno di diventare nuovamente primario, ma tra lui e Valenti ci sarà una piccola guerra. Per Agnese, invece, ci saranno dei problemi perché il difficile rapporto con il figlio in affido la porterà a non riuscire a concentrarsi sul lavoro. Ci sarà spazio anche per Gabriel ed Elisa che dovranno fare i conti con il loro passato.

Andrea si impegna per diventare primario: anticipazioni Doc-Nelle tue mani 2

Le anticipazioni della terza puntata di Doc-Nelle tue mani 2 rivelano che giovedì 27 gennaio sarà dato spazio ad Andrea Fanti e al suo sogno di diventare di nuovo primario della clinica. Nel primo episodio della serata, intitolato "L'attenzione", Fanti continuerà a darsi da fare per raggiungere il suo obiettivo e deciderà di seguire due casi per dimostrare di essere all'altezza del primariato e poter competere con il primario. Nel frattempo, Agnese, la ex moglie di Fanti, sarà sempre più in difficoltà nella gestione del lavoro e della vita privata. Il difficile rapporto con il figlio in affido, infatti, le toglierà parecchie energie e le impedirà di rapportarsi al meglio con i pazienti.

Andrea ed Edoardo in guerra: anticipazioni terza puntata 27 gennaio

Nella terza puntata di Doc-Nelle tue mani 2 che andrà in onda giovedì 27 gennaio, continueranno le vicende del Policlinico Ambrosiano e nel secondo episodio della serata, intitolato "Il gusto di vivere", Andrea Fanti dovrà affrontare Edoardo Valenti. Tra il medico e il nuovo chirurgo, infatti, scoppierà una piccola guerra che sarà causata da Carolina.

Le anticipazioni non specificano se le discussioni tra i due colleghi saranno dovute alla sfera professionale o privata della figlia di Andrea e Agnese, ma metteranno in difficoltà Andrea. Nel frattempo, proseguiranno le attività all'interno del Policlinico e ci sarà un nuovo caso da affrontare che coinvolgerà Gabriel ed Elisa.

I due colleghi ed ex fidanzati, dovranno occuparsi di uno chef stellato non molto facile da gestire a causa della sua aggressività. Questo lavoro, però, per Gabriel ed Elisa sarà l'occasione per riflettere sul loro passato insieme e per parlare dei problemi che non hanno mai affrontato fino a quel momento.

Ottimo successo per la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani

La seconda stagione della fiction Doc-Nelle tue mani con Luca Argentero continua a riscuotere molto successo e la prima puntata ha superato i 7 milioni di telespettatori, raggiungendo il 29% di share. La serie televisiva è stato il secondo programma più visto dopo la partita Inter-Juventus.