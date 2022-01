Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e il suo ex marito Stefano De Martino? Da un po' di settimane ormai, si rincorrono voci legate ad un possibile riavvicinamento tra la showgirl argentina e il conduttore napoletano, padre di suo figlio Santiago. Voci che, in queste ore, sono state confermate in diretta tv a Mattino 5 dal paparazzo Franco Alajmo, il quale ha svelato un retroscena sulla celebre coppia che tiene banco sui social e in tv.

La showgirl Belen conferma di essere di nuovo single

Nel dettaglio, qualche giorno fa sui social Belen ha confermato la fine della sua relazione con Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita.

La showgirl, chiacchierando con il figlio Santiago ha confermato di essere single e così seppur involontariamente ha dato una risposta definitiva a quelli che sono i rumor che si rincorrono da giorni, circa la fine della sua relazione con Antonino.

Tuttavia, la scorsa settimana, Belen è stata nuovamente paparazzata in compagnia del suo ex marito Stefano De Martino.

Il conduttore, ex volto di Amici di Maria De Filippi, è andato a riprenderla in aeroporto, di ritorno da un viaggio che la showgirl aveva fatto insieme alla sua amica del cuore.

Nuovo ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino?

Le foto di quell'incontro tra Belen e Stefano non sono passate inosservate ed hanno subito riacceso il Gossip circa un nuovo ritorno di fiamma.

A svelare ulteriori retroscena su questa seguitissima coppia, ci ha pensato anche il paparazzo Alajmo che quest'oggi è intervenuto in diretta a Mattino 5 per lanciare uno scoop sulla showgirl argentina e sul suo ex marito.

"La nostra Belen ha cominciato a frequentarsi di nuovo con il suo ex marito Stefano", ha confermato il paparazzo nel salotto mattutino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci.

Il retroscena su Stefano De Martino e Belen: ecco cosa è stato svelato a Mattino 5

"Ormai da tre settimane e non per il figlio. Belen sta tornando col suo ex marito", ha aggiunto ancora a chiare lettere il paparazzo Alajmo nel corso della diretta di Mattino 5 lasciandosi andare a questo retroscena sulla coppia che in passato aveva fatto sognare milioni di fan.

Il paparazzo ha poi aggiunto che, al momento, ci sarebbero dei nuovi scatti riguardanti la coppia Belen-Stefano che confermerebbero il ritorno di fiamma in corso.

Queste foto, però, ad oggi non sono ancora apparse su nessuna rivista di gossip ma non si esclude che questo nuovo scoop sui due ex coniugi, possa presto trovare spazio su qualche settimanale.

Intanto, dopo queste indiscrezioni, sia Belen che Stefano preferiscono non commentare l'accaduto e, attualmente sui social, preferiscono perseguire la strada del silenzio.