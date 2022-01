Ha fatto e sta facendo ancora molto parlare l'uscita di scena del dottor Lorenzo Lazzarini nella seconda stagione di Doc - Nelle tue mani. Un "chiacchiericcio" che vede al centro dell'attenzione il suo interprete Gianmarco Saurino, che un articolo scritto per Rolling Stone ha raccontato tutti i retroscena relativi alla morte del suo personaggio.

Gianmarco Saurino e i retroscena sulla morte di Lorenzo Lazzarini

I retroscena sono molteplici, perché durante tutto il periodo delle riprese Saurino non ha potuto dire a nessuno della morte del suo personaggio, si confidato solamente con una persona.

"Manco i miei genitori lo sapevano" ha affermato l'attore, confessando che, durante la messa in onda della prima puntata di Doc - Nelle tue mani ha messo il telefonino in modalità aereo perché "non osavo immaginare la quantità di messaggi che mi avrebbe investito".

Durante il periodo promozionale ha finto che il suo personaggio fosse presente in tutte le puntate della serie, perché "volevo che la morte di Lorenzo fosse una sorpresa". Anche se nascondere questo segreto non è stato molto semplice, soprattutto durante le riprese. Infatti gli utenti social, attraverso le varie condivisioni da parte del cast, hanno notato che Gianmarco Saurino non era presente sul set: "La mia assenza aveva cominciato a sollevare sospetti".

Il Covid protagonista nella prima puntata di Doc - Nelle tue mani

Gianmarco Saurino ha ribadito che la morte del dottor Lorenzo Lazzarini è stata un omaggio alla categoria degli operatori sanitari che "è stata tra le più colpite nei due anni di pandemia". Ha ammesso che è stato strano girare una serie sul Covid con l'emergenza sanitaria ancora in corso: "Come quando al cinema racconti una storia d'amore che finisce e nella tua vita c'è una storia che sta finendo per davvero".

L'attore ha deciso di lasciare la serie in quanto ha sentito l'esigenza di dare una svolta al suo percorso di carriera, anche se ha ammesso di essere "estremamente dispiaciuto di lasciare Doc".

Gianmarco Saurino e il dispiacere di lasciare il gruppo di Doc

Nell'articolo Saurino ha anche parlato del rapporto del suo personaggio con Giulia, interpretata da Matilde Gioli.

Ha amato il modo in cui la loro storia è "scoppiata", per loro non si sarebbe augurato un finale migliore in quanto non avrebbe voluto "vederli andare avanti con i soliti tira e molla".

Non solo Matilde Gioli, come attore e come persona Gianmarco Saurino è dispiaciuto di non poter più far parte del gruppo di lavoro di Doc - Nelle tue mani, definito da lui stesso "meraviglioso" e ironizzando ha ammesso di sentirsi "sollevato", in quanto lascerà il gioco di chi è "il dottore più sexy" agli altri membri del cast: "Gli lascio un pezzo di terreno, ora se la vedranno loro".