La morte del dottor Lorenzo Lazzarini nella prima puntata della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, andata in onda il 13 gennaio su Rai 1, ha portato un po' di scompiglio tra il pubblico fedele della Serie TV. Se sui social non si sono risparmiate le critiche (alcuni hanno definito la scelta "angosciante"), il diretto interessato Gianmarco Saurino, l'interprete del dottor Lazzarini, ha spiegato in un'intervista il perché della scelta di far morire il suo personaggio.

Gianmarco Saurino abbandona Doc: 'Voglio iniziare un percorso diverso'

Luca Bernabei, l'amministratore delegato di Luxe Vide, aveva parlato di un "evento bomba" per il debutto della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani e così è stato: il dottor Lorenzo Lazzarini, personaggio interpretato da Gianmarco Saurino, è stato il primo medico in una serie tv a morire per Covid-19.

Una scelta forte e di grossa responsabilità quella presa dalla produzione della fiction con protagonista Luca Argentero, ma come ha spiegato Gianmarco Saurino in un'intervista al Corriere della sera, è stata presa con la volontà di mostrare al pubblico ciò che è successo a tanti operatori sanitari durante la pandemia e soprattutto per "rendere a loro un piccolo omaggio".

La scelta di Saurino di abbandonare la serie tv medical è stata presa di comune accordo con la produzione in quanto, dopo anni di lavoro nelle fiction ("a cui devo tutto", come precisato dall'attore), ha sentito il "bisogno di iniziare un percorso diverso. Penso al cinema, soprattutto".

Il successo Saurino dopo Doc - Nelle tue mani

Ma come è cambiata la vita di Gianmarco Saurino dopo la partecipazione alla prima stagione di Doc - Nelle tue mani? Sicuramente viene riconosciuto più facilmente dalla gente, ma l'attore è rimasto particolarmente colpito da una cosa: "Le lettere di specializzandi in medicina che mi hanno scritto per ringraziarci per aver sciolto dei loro dubbi, vedendo rappresentate come normali insicurezze e ansie che magari credevano solo loro".

L'influenza e il grande successo di Doc - Nelle tue mani ha avuto conferma con la messa in onda della prima puntata nella serata del 13 gennaio, che è stata seguita da 7.054.000 spettatori, con uno share pari al 30,40%.

Il futuro artistico di Gianmarco Saurino

Ora cosa ne sarà del futuro artistico di Gianmarco Saurino? Il pubblico potrà rivederlo in Summit Fever, un piccolo film internazionale, e nella pellicola fantasy I viaggiatori di Ludovico Martino (per interpretare al meglio il suo personaggio, per quest'ultima produzione ha dovuto perdere 12 chilogrammi).

Uno delle promesse che si è fatto nella vita, però, è quella di portare in scena in teatro, all'età di trent'anni (che compie nel 2022, ndr), per la prima volta Shakespeare e a quanto pare potrebbe riuscirci: "Ho in programma un Otello, se tutto va bene, dovrei farcela".