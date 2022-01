Negli studi della trasmissione tv di Rai Domenica In, domenica 9 gennaio, è arrivata Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus ha confidato alla conduttrice Mara Venier che - dopo essere convolata a nozze con il conduttore romagnolo - ha deciso di mettere da parte la carriera professionale, in particolare inoltre il figlio José non avrebbe gradito vedere la mamma ballare.

Il racconto

Giovanna Civitillo si è raccontata nel salotto di Mara Venier, confidando di aver messo da parte la carriera per dedicarsi alla famiglia. Sebbene Giovanna abbia coronato il sogno di una vita, non ha nascosto il rammarico di avere accantonato il mondo della danza: "Dopo aver incontrato Amadeus, la mia carriera televisiva è finita", precedentemente invece aveva fatto parte di vari corpi di ballo, sia in Rai che in Mediaset.

Oggi Giovanna è una donna realizzata, ma al tempo stesso sente la mancanza del suo lavoro: "Quando vado al teatro al momento degli applausi piango". Civitillo ha spiegato di avere appeso le scarpette di danza al chiodo per volere di suo figlio: a quanto pare il piccolo José non gradiva vedere la mamma ballare.

La reazione di alcuni telespettatori

Le affermazioni di Giovanna Civitillo hanno fatto discutere sui social. Mentre da un lato c'è chi ha elogiato la moglie di Amadeus per la scelta di dedicarsi a tempo pieno alla famiglia, c'è anche chi è rimasto basito dalle sue dichiarazioni. Su Twitter, un utente ha chiosato: "Complimenti, bell'esempio. Oggi con la madre, domani con la compagna".

Un altro telespettatore ha fatto sapere che una donna non dovrebbe mai rinunciare a sé stessa per un uomo.

Un utente ha invece cinguettato: "Follia che Giovanna abbia smesso di ballare per il figlio, doveva spiegargli meglio la cosa". Tra i vari commenti sull'intervista di Giovanna Civitillo, c'è anche chi si è detto scioccato che nel 2022 sulla rete ammiraglia bisogna sentir parlare di rinunciare a un sogno solo per la gelosia di un figlio.

L'incontro con Amadeus

Giovanna Civitillo e Amadeus si sono incontrati alla trasmissione L'Eredità: lei era nei panni di ballerina, lui era il conduttore.

Civitillo ha raccontato che Amedeo le fece arrivare un bigliettino nel camerino tramite un suo assistente e poi ebbero un appuntamento. Nel 2003 i due iniziarono una relazione, poi nel gennaio 2009 è nato il figlio José e nel luglio successivo la coppia si è sposata.

Amadeus, prima di incontrare Giovanna, era sposato con un'altra donna e aveva già una figlia di nome Alice. A tal proposito Civitillo ha detto di avere un ottimo rapporto con la primogenita di Amadeus.