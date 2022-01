Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6, confermato anche nella settimana 17-21 gennaio 2022 con nuovi episodi in prima visione assoluta che si preannunciano densi di colpi di scena. Le anticipazioni riguardanti la trama della puntata di lunedì pomeriggio 17 gennaio, rivelano che Veronica continuerà ad avere dei sospetti sul conto del suo futuro marito mentre Adelaide deciderà di mettere alla prova Gemma.

Veronica dubita di Ezio: trama Il Paradiso delle signore del 17 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore prevista per lunedì 17 gennaio, rivelano che Veronica comincerà a dubitare del suo futuro marito Ezio Colombo.

La donna, infatti, teme che l'uomo le stia nascondendo qualcosa e quindi che non sia stato leale con lei 100% e quindi che le stia dicendo una verità.

Un periodo non facile per Veronica, la quale si è resa conto che c'è qualcosa che non quadra in tutta questa storia ma, nonostante i mille dubbi, deciderà di tenere queste perplessità per sé e quindi di non rivelare a nessuno quelli che sono i suoi pensieri sul conto del futuro marito.

Come si evolverà la situazione tra Veronica ed Ezio, a poche settimane ormai dal loro matrimonio? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate della soap opera previste a gennaio su Rai 1.

Dante aiuta Vittorio nell'affare con gli americani

E poi ancora, occhi puntati sul ritorno in città di Dante Romagnoli.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 17 gennaio, rivelano che l'uomo si fermerà per diversi giorni e, in vista di questo soggiorno, si proporrà di dare dei consigli a Vittorio Conti su come gestire il complicato affare con gli americani.

Dante avanza una proposta a Conti per cercare di risolvere la cosa, dopo che la situazione sembrava essere destinata al "fallimento".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vittorio seguirà la proposta del suo "ex rivale"?

Occhi puntati anche sulla contessa Adelaide: la trama di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 previste per il 17 gennaio in tv, rivelano che la donna deciderà di metterà alla prova Gemma.

Lo scopo di Adelaide è quello di capire se la ragazza è all'altezza per poter gareggiare come campionessa di equitazione.

Il ritorno di Tina e Agnese: anticipazioni Il Paradiso 6 del 17 gennaio

Spazio poi al ritorno di Tina Amato: la ragazza rimetterà piede in città dopo il periodo di assenza trascorso in Svizzera.

Tina, infatti, ha scelto di operarsi alle corde vocali: tutto andrà nel migliore dei modi e in questa nuova puntata del 17 gennaio, Tina tornerà in città assieme a sua mamma Agnese, che l'ha accompagnata.

Il ritorno delle due donne, renderà felicissimo Armando: in questo modo, infatti, il capo-magazziniere del Paradiso potrà riabbracciare la sua amata Agnese, dopo che sono stati distanti per diversi giorni.