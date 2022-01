La puntata di venerdì 7 gennaio del Grande Fratello Vip si è contraddistinta per la ramanzina che il conduttore Alfonso Signorini ha voluto rivolgere a tutti i concorrenti del programma. In particolare, il conduttore è voluto entrare nella casa per guardare negli occhi i vip dopo i forti scontri che hanno contraddistinto in particolare i 'gruppetti' guidati da Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. La soprano, in particolare, si era resa protagonista di alcune dichiarazioni spiacevoli, al punto da spingere diversi (anche dentro la casa) a chiederne la squalifica, cosa poi non avvenuta.

Dopo la diretta, Lulù Selassie si è mostrata delusa dalla mancata squalifica di Ricciarelli, definendo il mancato provvedimento verso Katia un "messaggio orribile".

La principessa ha mostrato insofferenza per quanto avvenuto

Subito dopo la puntata, Miriana Trevisan s è avvicinata a Lulù avendola vista decisamente insofferente. La giovane Selassié ha mostrato tutta la propria delusione per il mancato provvedimento a Ricciarelli. In particolare, la giovane principessa ha sottolineato di essersi "molto agitata" in quanto "pensavo che la sbattevano fuori".

Lulù ha poi continuato nel suo sfogo, sottolineando come da tutta la vicenda ne sia scaturito quello che ha definito un "messaggio orribile". Nel mirino della giovane, in particolare, è finita l'espressione che Ricciarelli ha usato del "tornatene nel tuo paese".

La soprano ha affermato di aver ricevuto complimenti

Chi invece non sembra essere troppo preoccupata per quanto è avvenuto è stata Katia Ricciarelli. La soprano, parlando in giardino con l'amica Soleil Sorge, ha infatti affermato che, durante un colloquio avvenuto in confessionale, gli autori del programma le avrebbero fatto i complimenti per come si è comportata durante la puntata.

Ricciarelli ha confessato di averli ringraziati, pur senza nascondere che ciò che è avvenuto le sia "costato tanto". Il riferimento, probabilmente, è alla scelta di chiedere scusa per le forti espressioni utilizzate, senza accentuare ulteriormente gli scontri. Come è ovvio che sia, è impossibile al momento sapere se effettivamente gli autori si siano complimentati con la soprano.

Intanto quanto avvenuto ha lasciato degli strascichi anche al di fuori del programma, con alcuni degli ex concorrenti che hanno evidenziato quello che secondo loro è stato un atteggiamento di disparità. Tra questi vi è stato anche Andrea Zelletta (concorrente del GF Vip della passata edizione), che su Twitter ha ricordato come lo scorso anno lui sia stato spedito per punizione in nomination per aver svelato ad altri vip il trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus.