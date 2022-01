Nella puntata del 2 gennaio 2022 di Domenica In, programma condotto da Mara Venier su Rai 1, è stato ospitato Christian De Sica. L'attore, nato a Roma il 5 gennaio 1951, ha raccontato varie le tappe della sua vita dal suo desiderio di affermarsi nella recitazione ai suoi amori passati. A quel punto, ci sono state diverse gaffe commesse dai due.

Le gaffe di Christian De Sica e Mara Venier a Domenica In

Oltre alla sua carriera professionale di attore, Christian De Sica ha raccontato qualche aneddoto sulla sua vita sentimentale, dicendo di essere stato fidanzato con la figlia del produttore cinematografico venezuelano Renny Ottolina.

"Ti senti ancora con lei?" ha poi chiesto Mara Venier all'attore a Domenica In. "No, non ci sentiamo più", ha poi risposto De Sica. "Ma si rimane amici" ha incalzato la conduttrice classe 1950.

"Con tutte quante sono rimasto amico, ma lei poveretta è morta. Quindi non la posso sentire" ha ribattuto l'attore scoppiando a ridere. "Scusa non lo sapevo. Ma perché ridi?" ha chiesto la conduttrice veneta. A quel punto, De Sica ha spiegato a Venier che le sue gaffe sulle persone decedute l’hanno fatto sempre sorridere, ricordando un vecchio episodio con l'ostetrica di Romina Power anche lei non più in vita.

Al termine dell'intervista, i due si sono scambiati dei regali di Natale in segno di una lunga e solida amicizia.

"Ma è lo stesso riciclato" ha esclamato Venier una volta scartato il regalo di De Sica. "Fa una puzza questo scialle, dove lo hai tenuto?" ha poi aggiunto la conduttrice. "C'ha un'età" ha infine replicato De Sica in maniera scherzosa.

De Sica: i suoi esordi nello spettacolo e nella musica

Christian De Sica esordì a soli 18 anni nel mondo dello spettacolo in Venezuela grazie a Renny Ottolina, famoso produttore cinematografico.

Quest'ultimo gli diede la possibilità di approdare in diversi set cinematografici e di compiere diversi viaggi nei paesi tropicali, tra cui in Amazzonia. Durante uno di questi viaggi, l'attore fu infettato dall'epatite mangiando un frutto esotico non lavato e rientrò in Italia. Poi proseguì gli studi a Roma all'Università, ma senza laurearsi.

Nel 1973 De Sica debuttò nei programmi di varietà di Falqui e Trapani, per poi approdare sul palco del Festival di Sanremo, presentando una canzone intitolata "Mondo Mio". L'esperienza sanremese non fu un successo, ma non si perse d'animo poiché realizzò il suo disco d'esordio intitolato "Anch'io ho qualcosa da dire", con cui arrivò a 80 mila copie vendute. Questo però non fu il solo successo musicale di De Sica: Il trenino/La musichetta, brano scritto da Franco Migliacci, totalizzò 350 mila copie.