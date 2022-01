Sta per concludersi l'avventura al Grande Fratello Vip 6 per due concorrenti protagonisti di questa sesta edizione. Trattasi di Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi che, nel corso di questi mesi di permanenza in casa, sono stati tra i protagonisti indiscussi del reality show Mediaset. Entrambi non arriveranno fino alla finalissima di questa edizione prevista a marzo, ma lasceranno la casa entro il mese di gennaio.

Il ritiro di Manuel Bortuzzo dal Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Manuel Bortuzzo in queste ore ha confermato il proprio ritiro dalla casa del GF Vip in netto anticipo rispetto alla data della finalissima di marzo.

Il nuotatore uscirà di scena, con ogni probabilità, nel corso della puntata del 17 gennaio, così come ha svelato lui stesso ai compagni di gioco in queste ultime ore.

Un addio che, nei giorni scorsi, è stato confermato anche dal padre di Manuel. In un'intervista, Franco Bortuzzo ha spiegato che questo ritiro di suo figlio dal gioco è dovuto a motivi di salute.

L'addio di Manuel al GF Vip: ecco perché lascerà il reality in anticipo

Il giovane nuotatore, in questi mesi di permanenza al GF Vip, ha perso diversi chili e molta massa muscolare, motivo per il quale necessita al più presto di tornare di nuovo ai suoi allenamenti e quindi di riprende in mano le redini della sua vita "tradizionale".

Di sicuro, il ritiro di Manuel dal cast di questo GF Vip non farà fare i salti di gioia a Lulù Selassié, anche se i due si sono già promessi di "volersi vivere" insieme fuori dalla casa di Cinecittà e quindi di volersi ritrovare per riprendere in mano le redini della loro relazione.

Ma Manuel Bortuzzo non sarà l'unico concorrente che lascerà la casa del GF Vip prima del previsto.

Anche Gianmaria conferma il suo ritiro dal cast del GF Vip 6

Anche Gianmaria Antinolfi ha confermato il proprio ritiro dal gioco e quindi la sua intenzione di abbandonare il cast del reality show di Canale 5, senza arrivare alla finalissima del mese di marzo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nei giorni scorsi, Gianmaria ha confermato la sua decisione parlando con Manila Nazzaro, alla quale ha svelato che uscirà di scena dal cast nel corso della puntata di lunedì 24 gennaio.

In questo caso, alla base della scelta di Gianmaria, si celano motivi legati alla sua professione. Antinolfi ha spiegato che deve tornare al lavoro al più presto, dato che i suoi datori si sarebbero fatti sentire dopo la prolungata assenza dovuta alla partecipazione al GF Vip.

Gianmaria ha lasciato intendere che, entro il 1° febbraio dovrà ritornare al suo lavoro, come presso prima dell'inizio del reality, e quindi il prossimo lunedì sera, durante il serale del GF, dovrà dire addio ai suoi compagni di gioco di questa sesta edizione.