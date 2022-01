È guerra aperta tra due professori di Amici 21. Dopo che Raimondo Todaro ha chiesto e ottenuto un confronto decisivo tra Christian e Cristiano (con l'eliminazione di quest'ultimo dal cast), Alessandra Celentano ha deciso di "vendicarsi" facendo una controproposta alla produzione. La maestra ha girato un video in cui si è dichiarata alla ricerca di un ballerino di latinoamericano più bravo di Mattia. I fan temono una sfida difficile per il titolare della scuola non appena sarà guarito dall'infortunio.

Tensione tra gli insegnanti di Amici

Volano stracci tra i docenti di ballo di Amici.

Al termine della puntata del 16 gennaio, infatti, i profili social del talent show hanno condiviso un video che sta facendo discutere.

Alessandra Celentano ha deciso di fare una proposta piuttosto "spiazzante" alla produzione: casting mirati a un genere preciso di danza, quello che nella scuola è rappresentato solamente da Mattia Zenzola.

Nel filmato che ha lasciato senza parole i fan, la maestra dice: "Sono qui per comunicare che sto aprendo dei provini per ballerini di latinoamericano".

"Cerco ragazzi che si reputino più bravi di Mattia", ha aggiunto la professoressa di danza classica con tono deciso.

La sensazione che hanno avuto la maggior parte dei telespettatori è che sia in corso una "guerra" tra Celentano e Todaro, che nelle ultime settimane non hanno fatto altro che punzecchiarsi e tirarsi colpi bassi davanti alle telecamere.

Paura per il futuro di Mattia ad Amici

La maestra Celentano ha precisato che il ballerino che cerca deve avere un'età compresa tra i 18 e i 26 anni, deve essere più alto di un metro e 75, deve avere un'alta preparazione sia tecnica che stilistica ed essere predisposto a tutti i generi di danza.

Insomma, Alessandra Celentano ha le idee molto chiare su come dovrebbe essere il potenziale sfidante di Mattia: la professoressa è alla ricerca di un danzatore di latinoamericano bravo, carismatico e capace di cimentarsi con molti stili differenti, cosa che secondo lei Zenzola non è in grado di fare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I fan di Amici sono certi del fatto che questa mossa dell'insegnante di danza classica altro non sia che una "vendetta" nei confronti di Raimondo Todaro: è stato proprio quest'ultimo, infatti, a causare l'eliminazione di Cristiano (alunno del team Celentano) nel corso della puntata che è andata in onda il 16 gennaio.

La maestra, dunque, starebbe cercando di mettere in difficoltà il collega e l'allievo a cui tanto tiene, ricambiandolo con la stessa moneta: una sfida tra il suo "pupillo" e un ballerino che potrebbe batterlo nel suo stile.

La replica di Raimondo alla collega di Amici

Dopo che sui social network ha cominciato a impazzare il video in cui Alessandra Celentano ha detto di cercare un ballerino che si reputi più bravo di Mattia per un confronto immediato, Raimondo Todaro non ha perso tempo e le ha risposto con una storia su Instagram.

"Cerca cerca...", si è limitato a scrivere il professore di latinoamericano sul suo profilo.

Il maestro è certo del fatto che il suo allievo non abbia nulla da temere, a maggior ragione se il suo prossimo sfidante è specializzato nella materia in cui eccelle da settembre scorso.

Al momento, però, Zenzola è infortunato e la proposta della docente di danza classica sembra essere un po' prematura.

Maria De Filippi ha spiegato agli spettatori che il ragazzo ha una micro lesione al piede che gli impedisce di esibirsi da settimane: non si sa ancora quanto tempo ci vorrà per una guarigione completa e se il giovane potrà continuare la corsa verso il serale oppure se a breve sarà costretto ad abbandonare la scuola per l'infortunio.