Clima teso all'interno della casa del Grande Fratello Vip e, in queste ultime ore, a perdere le staffe è stato anche il giovane Barù, tra gli ultimi concorrenti ad aver varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà. Il nipote di Costantino Della Gherardesca non ha per niente gradito la scelta della regia di mettere la musica a tutto volume all'interno della casa e si è arrabbiato.

Barù furioso contro la regia del GF Vip: ecco cosa è successo

Nel dettaglio, questa mattina, poco dopo il risveglio, Barù si trovava nella zona relax della casa e stava facendo colazione con Davide Silvestri e Miriana Trevisan, quando ad un certo punto ha fatto i conti con un imprevisto che lo ha mandato in tilt.

La regia del GF Vip, infatti, ha scelto di "sparare" la musica a tutto volume all'interno della casa, per permettere alle ragazze che si trovavano in giardino di scatenarsi.

Peccato, però, che questa decisione da parte della produzione del reality show Mediaset, non sia piaciuta per niente a Barù, che non ha perso occasione per sbottare contro la regia.

Questa volta, infatti, Barù ha perso le staffe ed è apparso molto infastidito da questa scelta della regia di far partire la musica a tutto volume, a poche ore dal risveglio completo della casa.

La furia di Barù che perde le staffe contro la regia del GF Vip (Video)

"No, no ca...Basta!", ha urlato Barù visibilmente infastidito dalla musica a tutto volume sparata in casa, mentre ancora stava facendo colazione assieme a Davide.

Insomma anche il giovane Barù comincia a mostrare i primi segnali di insofferenza a questa "reclusione" all'interno della casa del GF Vip 6.

Nelle ultime ore, però, ci sono stati altri eventi che hanno scatenato la polemica all'interno delle mura domestiche di Cinecittà.

Lo scontro tra Katia e Lulù al GF Vip: la cantante accusata di razzismo

Lulù e Katia Ricciarelli, infatti, si sono ritrovate ai ferri corti: tra le due inquiline sono volate parole grosse, tali da scatenare la divisione della casa in due gruppi ben distinti.

La maggior parte dei concorrenti in gara al GF Vip si sono schierati contro Katia, accusandola di essere stata anche razzista nei confronti della principessina, per averle detto "vai al tuo paese".

Una frase che ha spiazzato e deluso i vip, i quali adesso si aspettano che Signorini redarguisca Katia nel corso della prossima puntata serale del GF Vip, in programma il 7 gennaio su Canale 5. Ci saranno dei provvedimenti contro la celebre cantante lirica? Lo scopriremo nel corso della diretta di venerdì sera.