In seguito al litigio avvenuto tra Katia Ricciarelli e le sorelle Selassié, i concorrenti del GFVip si sono sostanzialmente spaccati in due gruppi.

In confessionale, Manila Nazzaro si è sentita in dovere di spezzare una lancia a favore della cantante lirica. Secondo l'ex Miss Italia, la 75enne avrebbe pronunciato determinate parole solo per spronare Lulù e Jessica ad essere più collaborative con il gruppo.

Il commento di Nazzaro

Al culmine di una lite con Lulù, Katia Ricciarelli ha pronunciato una frase da molti considerata razzista: "Vai a scuola al tuo paese che forse non ti hanno insegnato niente".

Ovviamente, tali affermazioni hanno scatenato l'ira della Principessa e non solo.

Manila Nazzaro in confessionale si è sentita in dovere di difendere la cantante lirica. L'ex Miss Italia ha sostenuto che non ha mai utilizzato due pesi e due misure per giudicare le offese. In merito alle frasi di Ricciarelli, Manila ha chiosato: "Dietro alle frasi di Katia c'è una persona con mille valori e tanta generosità".

Secondo Nazzaro, dietro alle parole della cantante lirica ci sarebbe un invito alla collaborazione, al rispetto, alla solidarietà e alla generosità. Valori che, invece, che nel "gruppo" capitanato dalla sorelle Selassié verrebbero a mancare: "Poi le parole forti sono arrivate anche da altri".

Soleil la pensa come Manila

Nella giornata di mercoledì 5 gennaio, anche Soleil Sorge ha spezzato una lancia a favore della cantante lirica. L'influencer italo-americana ha detto: "Katia è una donna che va rispettata, perché è sempre stata estremamente gentile con l'altro gruppo". Secondo la 27enne, nell'altro gruppo ci sarebbero invece persone arroganti e maleducate che si dovrebbero vergognare.

Sorge ha evidenziato che Ricciarelli a volte esagera quando si arrabbia, ma poi puntualmente riconosce i propri errori. In merito all'atteggiamento di Lulù Selassié, Soleil ha affermato: "Si definisce la Principessa, ma poi ha una volgarità unica".

Urla all'esterno della casa contro Katia

All'esterno della casa di Cinecittà non sembrano tutti pensarla come Manila Nazzaro e Soleil Sorge.

In seguito alla discussa frase pronunciata da Ricciarelli, su Twitter, è finito in tendenza l'hashtag "Fuori Katia".

Inoltre, nella giornata di mercoledì 5 gennaio, alcune persone si sono dirette fuori dalla casa e hanno cominciato a urlare contro la cantante lirica. Tali persone hanno anche espresso il proprio sostegno a Miriana Trevisan: "Ti amiamo".

Al momento delle urla, in giardino era presente solamente Gianmaria: l'imprenditore campano ha prontamente riportato l'accaduto a Manila e Soleil.