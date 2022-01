Cresce l'attesa per l'estrazione finale dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2022, in programma il 6 gennaio. Anche quest'anno l'estrazione dei codici dei biglietti vincenti avverrà in diretta televisiva su Rai 1, nel corso dello speciale de I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus che andrà in onda eccezionalmente in prima serata.

Biglietti vincenti Lotteria Italia 2022: l'estrazione in diretta il 6 gennaio

Nel dettaglio, l'estrazione finale della Lotteria Italia anche quest'anno è prevista per la serata del 6 gennaio 2022. A partire dalle ore 20.35 circa andrà in onda il lungo speciale de I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus che, ancora una volta, sarà il padrone di casa di questa serata speciale dell'Epifania.

Tanti i premi che saranno assegnati nel corso dell'estrazione del 6 gennaio, tra cui quello di prima categoria del valore di 5 milioni di euro. A seguire ci saranno altri premi, sempre di prima categoria, che verranno svelati nel corso della diretta in onda su Rai 1 fino ad arrivare ai premi di categoria inferiore.

Su Rai1 l'estrazione finale della Lotteria Italia 2022: ecco gli ospiti della serata speciale

Le anticipazioni rivelano che questa serata speciale de I Soliti Ignoti potrà contare sulla presenza di un nutrito parterre di ospiti dello show di Amadeus. Tra questi va segnalata la presenza di Mara Venier, padrona di casa di Domenica In, che si metterà in gioco per tutta la serata ma anche quella di Francesca Chillemi, l'attrice del momento protagonista del presunto flirt con l'attore turco Can Yaman.

Un altro ospite atteso della serata del 6 gennaio dedicata alla Lotteria Italia 2022 è Paolo Fox, il celebre astrologo che in diretta televisiva farà anche le previsioni sul nuovo anno dei vari segni zodiacali. Quest'anno, dai Monopoli di Stato, hanno fatto sapere che sono stati venduti complessivamente circa sei milioni e mezzo di tagliandi.

Dove seguire lo speciale Lotteria Italia del 6 gennaio in tv e streaming online

Sarà possibile seguire l'estrazione finale della Lotteria Italia 2022 con tutti i biglietti vincenti di prima categoria di questa annata, in diretta televisiva su Rai 1, a partire alle ore 20.35 circa. Tuttavia, si potrà seguire lo speciale de I Soliti Ignoti dedicato alla Lotteria anche in streaming online.

Per farlo basterà collegarsi al sito web RaiPlay oppure scaricare l'applicazione omonima, valida per tablet e cellulari. In questo modo, infatti, sarà possibile seguire l'estrazione dei biglietti vincenti in qualunque momento lo si desideri, senza dover ricorrere per forza al televisore.