Prosegue l'appuntamento con la fiction La Sposa che vede protagonista Serena Rossi nei panni della temeraria e coraggiosa Maria. Domenica 30 gennaio andrà in onda su Rai 1 la terza e ultima puntata della serie che si preannuncia densa di colpi di scena e rivelazioni.

Le anticipazioni riguardanti la trama di questo appuntamento finale rivelano che Maria si ritroverà a dover fare i conti con un lutto che le lacererà il cuore ma, al tempo stesso, riprenderà in mano le redini della sua vita e si scaglierà duramente contro il suo ex Antonio.

Italo muore, Maria resta sola e incinta: anticipazioni La Sposa del 30 gennaio

Nel dettaglio, la trama dell'ultima puntata de La Sposa in onda domenica 30 gennaio su Rai 1, rivela che si assisterà alla morte di Italo.

Il marito di Maria perderà la vita in seguito ad un incendio, durante il quale per salvare la vita a suo figlio Paolino, finirà con il morire tra le fiamme.

Un duro colpo per Maria che, dopo quella ritrovata felicità e serenità al fianco di suo marito e la scoperta di essere in dolce attesa di un bambino, si ritroverà costretta a fare i conti con l'ennesima batosta che le stravolgerà la vita.

Dopo la morte di Italo, i familiari di Maria desiderano che la donna si trasferisca di nuovo in Calabria: la sua reazione, però, non sarà per niente positiva.

Maria non ha alcuna intenzione di abbandonare il nord Italia, dove ormai ha messo le sue radici e intende portare avanti i suoi progetti lavorativi.

Maria decide di farsi ricoverare

La trama dell'ultima puntata de La Sposa, rivelano che la donna si farà coraggio e riprenderà in mano le redini delle attività che prima erano gestite dal suo amato Italo.

Uno sforzo non indifferente per Maria che, come se non bastasse, dovrà confrontarsi con l'aggressività preoccupante di Giuseppe, che renderà tutto più complicato e difficile.

Antonio, l'ex di Maria, si proporrà di darle una mano ma in realtà il suo scopo è quello di mettere ancora più in difficoltà la donna.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Maria deciderà di farsi ricoverare, in quanto provata dalla stanchezza che rischia di compromettere anche la gravidanza e quindi la nascita di quel bambino frutto del suo amore con Italo.

Maria dichiara guerra ad Antonio, nasce Vittoria: trama La Sposa ultima puntata

Le anticipazioni della terza e ultima puntata de La Sposa del 30 gennaio 2022, rivelano che la donna si farà ricoverare e chiederà a Nunzia di prendersi cura del piccolo Paolino.

Una volta uscita dalla clinica, Maria farà i conti con una bruttissima e spiacevole notizia. Il bambino è stato chiuso in un istituto: a prendere questa decisione è stato Antonio, che ha scelto di "sbarazzarsi" del bambino, senza consultare la donna.

Immediata la reazione di Maria, che non potrà accettare questa scelta e, dichiarerà guerra ad Antonio. La donna non si arrenderà e dopo una serie di lotte, riuscirà ad ottenere giustizia per il bambino e a farlo uscire da quell'istituto.

Inoltre, in questa ultima puntata della prima stagione de La Sposa, ci sarà anche un lieto evento per Maria: la donna diventa mamma e potrà stringere tra le braccia la piccola Vittoria.