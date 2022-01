Katia Ricciarelli continua a essere al centro dell'attenzione e delle dinamiche del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore la cantante lirica si è ritrovata protagonista di un acceso diverbio con Davide e Barù. Il motivo? Alcune frasi pronunciate dai due compagni di avventura, in questa sesta edizione del reality show, l'hanno profondamente ferita, al punto che Katia è scoppiata in lacrime in confessionale, ammettendo di essere stanca.

Katia Ricciarelli si sente offesa da Davide e Barù al GF Vip 6

Nel dettaglio, qualche sera fa all'interno della casa del GF Vip 6 ci sono stati dei momenti di tensione nel momento in cui Davide, spalleggiato da Barù, ha fatto una battuta su Katia che non è piaciuta per niente alla cantante lirica.

"Sei vecchietta" ha esclamato Davide con tono del tutto ironico e scherzoso, credendo quasi di riuscire a far sorridere l'ex moglie di Pippo Baudo, tra le concorrenti più discusse di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Immediata la reazione di Katia che, nel momento in cui è stata attaccata da Davide e Barù, si è subito difesa dicendo che secondo lei stavano oltrepassando il limite.

La dura reazione di Katia che sbotta con Davide e Barù

La cantante lirica ha sbottato, al punto da rifiutarsi di proseguire la serata con il resto del gruppo. Una situazione che ha "costretto" Davide e Barù a doversi scusare con Katia, facendole capire in tutti i modi che stavano solo scherzando e che non si sarebbero mai permessi di offenderla in quel modo.

In un primo momento, però, le scuse di Davide e Barù non sono servite a tanto, dato che Katia è rimasta ferma sulla sua posizione, amareggiata da quanto fosse accaduto all'interno della casa del GF Vip.

Subito dopo questo scontro verbale con i due concorrenti, la cantante lirica si è recata in confessionale, dove ha vissuto un momento di sfogo, lasciandosi andare alle lacrime.

Il piano di Katia dopo le offese al GF Vip: la cantante va in crisi

Come testimoniato nel corso della puntata del daytime di venerdì 14 gennaio del Grande Fratello Vip, Katia non è riuscita a trattenere le lacrime ed è scoppiata a piangere.

"Scusa qua e scusa là, ma non si tratta di scusare. Sono stanca, perché cerco in tutti i modi di essere diversa, di accettare anche certe cose" ha ammesso la cantante scoppiando a piangere in confessione.

"Non ce la faccio più" ha ammesso Katia in lacrime, confermando di fatto di essere stanca a distanza ormai di ben quattro mesi dall'inizio di questa esperienza nella casa del GF Vip, che l'ha vista quasi sempre al centro dell'attenzione e talvolta anche delle accese polemiche sia dentro che fuori l'abitazione.