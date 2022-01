Cambio programmazione in arrivo per il Grande Fratello Vip, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini che dal 7 gennaio tornerà nuovamente ad avere la doppia puntata settimanale in prime time. Tuttavia le novità potrebbero non riguardare solo il ripristino delle due serate su Canale 5, dato che le ultime indiscrezioni rivelano anche di un nuovo possibile prolungamento del reality show, ben oltre la data stabilità del 14 marzo 2022.

Cambio programmazione per il Grande Fratello Vip 6: ecco cosa succederà

Nel dettaglio, il cambio programmazione per il GF Vip 6 prenderà il via già questa settimana.

Dal 7 gennaio, infatti, tornerà in onda la doppia puntata del reality show nella serata del venerdì.

Signorini sarà così al timone di un nuovo appuntamento in diretta su Canale 5, che si preannuncia denso di colpi di scena e sorprese per tutti i concorrenti che si stanno mettendo in gioco.

Così, dopo la pausa natalizia, il GF Vip tornerà alla sua regolare programmazione con doppia puntata settimanale, in onda come sempre dalle 21:40 circa, subito dopo Striscia la notizia.

Tuttavia questa potrebbe non essere l'unica novità legata alla programmazione futura del reality show in prime time su Canale 5.

Nuovo prolungamento in arrivo per il GF Vip?

Secondo le indiscrezioni riportate sulle pagine del sito "361 Magazine", questa sesta edizione del GF Vip potrebbe essere soggetta a un nuovo clamoroso prolungamento.

In un primo momento, infatti, Mediaset aveva scelto di andare ben oltre la data stabilità di metà dicembre e di allungare questa sesta stagione del reality show fino al 14 marzo 2022.

Una notizia che è stata accolta positivamente dai concorrenti anche se, a distanza di un mese da quell'annuncio, in casa non mancano i malumori e i primi segnali di stanchezza dovuti alla reclusione forzata.

Ecco quando dovrebbe finire la sesta edizione del Grande Fratello Vip

Tuttavia, il vero colpo di scena potrebbe riguardare il nuovo prolungamento di questa sesta edizione, dato che si vocifera di un possibile slittamento della data della finale, ben oltre il 14 marzo.

A quanto pare, infatti, si starebbe valutando l'ipotesi di far proseguire questa edizione del GF Vip fino ai primi di maggio 2022.

In tal caso diventerebbe un vero "tour de force" per i concorrenti che da settembre sono in casa.

Nel caso in cui questa indiscrezione dovesse essere confermata nel corso delle prossime settimane, potrebbe far sorgere delle reazioni ben diverse da parte degli inquilini del reality show rispetto a quelle dello scorso dicembre, quando si sono trovati di fronte alla notizia del primo prolungamento.