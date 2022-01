Tensione ad Amici di Maria De Filippi, con i maestri Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che hanno chiamato a rapporto rispettivamente la classe di ballo e canto, per discutere sui nuovi casi della casetta, Mattia e Alex.

Dinanzi alla classe danza la maestra di ballo ha accusato Mattia di finto-perbenismo. Questo, dal momento che lui le ha promesso che avrebbe studiato dopo averlo colto impreparato all'ultima interrogazione teorica di danza classica, per poi sbeffeggiarla, come da lei testimoniato con un video esclusivo.

Zerbi ha, invece, convocato la classe di canto per un confronto rispetto a quanto sostenuto da Alex su Calma - il nuovo cantante ingaggiato nel suo team - che lui ritiene supponente, facendo notare al veterano di non avere alcun titolo per mettere in discussione la sua scelta.

A spezzare una lancia a favore di Alex, è poi stato il compagno di squadra, LDA. E di tutta risposta, il talent scout ha esortato i due veterani della scuola a meditare prima di giudicare, per poi indire una nuova sfida tra Alex e Calma, aprendola anche a LDA.

Amici 21, Celentano bacchetta Mattia

Come trapelato dal rinnovato daytime di Amici 21 in corso, in onda il 18 gennaio 2022 su Canale 5, Alessandra Celentano ha sferrato un attacco a Mattia, accusandolo di fare buon viso a cattivo gioco nella scuola, e non solo. Non appena convocata la classe danza in sala-prove, ha mostrato un filmato in cui il ballerino di latino ha una reazione a caldo con i compagni diversa rispetto a quella avuta con lei all'esito dell'ultima interrogazione, registratasi alla 16esima puntata.

Dopo essere risultato impreparato in studio, Mattia le ha promesso che si sarebbe impegnato a studiare per colmare le sue lacune nel classico. Ma rientrato in casetta, in confidenza con il resto della classe, tra il serio e il faceto lui ha lamentato di subire un accanimento dalla maestra, per poi dirsi sicuro di non essere andato male all'interrogazione.

"Perché non si fanno domande di latino a tutti i ballerini? Lo sapeva che non sono tarato per le terminologie di classico. Ma poi io gliele ho dette le cose", dichiara nel video mostrato dalla maestra alla classe.

Al termine del filmato, quindi, la Celentano ha attaccato il ballerino, accusandolo di superficialità nello studio, oltre che di falsità e incoerenza: "Sei finto.

La mattina fate classico e non latino, perché il primo è alla base della danza. Poi, più che a studiare pensi al pantalone in pendant con la bandana, lo smalto sulle unghia, gli anelli...".

Zerbi sfida gli allievi

Per il canto, è poi stata la volta di Rudy Zerbi, di mettere in discussione gli allievi. Il talent scout ha chiamato a rapporto la classe canto per discutere delle dichiarazioni contrariate rilasciate in casetta da Alex, circa l'ingaggio nel suo team di Calma. "Non batterebbe nessuno", ha dichiarato Alex, come mostrato in un filmato messo a disposizione da Zerbi alla visione dei cantanti.

Esternazione che il talent scout ha rispedito al mittente, tuonando contro il suo stesso allievo: "Sono davvero onorato di avere dinanzi a me una colonna portante della musica.

Hai vinto un disco d'oro, per caso? Le radio non ti passano perché non sei in linea con la loro linea editoriale. Questa è l'opinione di un presuntuoso". Ma Alex ha replicato contrariato: "Ho solo espresso il parere da persona comune, che ha delle orecchie. Per me artisticamente più forte di lui è l'ultima eliminata dalla scuola, Nicol". A questo punto, Zerbi lo ha sfidato: "Ti scontrerai con Calma su una cover, anche perché per te sarà una passeggiata di salute...". A spezzare una lancia a favore del giovane è stato il compagno di team, LDA: "Non lo condivido, ma capisco quel che dice Alex. Al primo ascolto Calma non gli è arrivato. Mi dispiace che il suo parere passi come un atto presuntuoso". Di tutta risposta, Zerbi non ha escluso il figlio di Gigi D'Alessio dalla sfida in arrivo alla 17esima puntata del talent, concludendo così con LDA: "Se lo vuoi, puoi preparare anche tu la cover".