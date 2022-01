I colpi di scena nella casa del GF Vip non mancano mai e, in queste ultime ore, Giacomo Urtis si è lasciato andare a delle rivelazioni che non sono passate affatto inosservato. Il noto chirurgo dei vip, parlando con Sophie Codegoni e Barù ha svelato di una sua precedente storia d'amore con un uomo italiano famoso, di cui ha svelato diversi dettagli. L'identikit fornito da Urtis sembra portare a Fabrizio Corona, così come sostiene sui social l'esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale sostiene che effettivamente tra i due ci sarebbe stato un flirt.

Giacomo Urtis al GF Vip svela di aver avuto una relazione con un uomo famoso

Nel dettaglio, la serata di ieri al GF Vip è stata ricca di colpi di scena e tensioni. Prima la sfuriata di Katia Ricciarelli contro il figlioccio Davide Silvestri che le ha dato della "vecchietta" e poi le rivelazioni del tutto inaspettate di Giacomo Urtis che, come un fiume in piena, ha raccontato aneddotti e dettagli della sua relazione con un uomo famoso.

Giacomo ha rivelato di aver conosciuto questo uomo in aeroporto e di essere andato a vivere a casa sua. All'epoca dei fatti, questo uomo famoso di cui si è innamorato Giacomo e col quale ha avuto una relazione, era sposato.

Secondo quanto riportato da Urtis nella casa del GF Vip, i tre avrebbero convissuto insieme fino al momento in cui questo uomo è stato arrestato ed è finito in carcere per diverso tempo.

Gli indizi di Giacomo Urtis che porterebbero a Fabrizio Corona

"Andavo ogni mese in galera a trovarlo", ha svelato Giacomo aggiungendo poi che attualmente questa persona non è più in carcere e quindi è tornato ad essere un uomo libero.

Un altro indizio fornito da Giacomo è legato ai tatuaggi che questa persona famosa con cui sarebbe stato insieme, avrebbe sul suo corpo.

Una serie di indizi che, tra i fan social del GF Vip, non sono passati affatto inosservati dato che da questo identikit fornito da Giacomo Urtis sul suo fidanzato misterioso, sembrerebbero esserci delle tracce che porterebbero a Fabrizio Corona, il celebre ex re dei paparazzi che in più occasioni ha avuto dei problemi con la giustizia.

Il retroscena di Rosica su Giacomo Urtis e Fabrizio Corona

A parlare di questa situazione, subito dopo le rivelazioni inaspettate di Giacomo Urtis, è stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che sui social ha subito pubblicato un post sulla coppia.

"Urtis sostiene di essere stato fidanzato tanti anni con Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi avrebbe quindi nascosto la relazione con il chirurgo dei vip", ha scritto Rosica nel suo post social.

"Sono sincero, io sapevo sicuramente di un semplice flirt ma non di una storia così importante. Ora Fabrizio e Nina smentiranno o faranno più bella figura a tacere?", ha chiosato ancora Rosica.