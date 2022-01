Grande Fratello Vip: Miriana Trevisan è stata accusata da Giacomo Urtis di essersi fatta comprare scarpe da 30000 euro da un uomo. Il famoso chirurgo lo avrebbe rivelato in confidenza a Soleil. Dopo le negazioni di Miriana, arriva, invece, la conferma di un suo ex, che sarebbe proprio l'uomo a cui Urtis faceva riferimento. Intanto, l'ex marito di Miriana, il cantante Pago, a difesa della moglie e per tutelare suo figlio, decide di rivolgersi ai legali.

Le parole di Urtis su Miriana

Nella puntata del Gf Vip del 3 gennaio, è stata trasmessa una confidenza fatta da Giacomo Urtis a Soleil Stasi (durante un fuorionda) su Miriana Trevisan: "Prima di entrare qui, da un mio amico si è fatta comprare le zapatos di venti-trentamila euro".

Soleil ha risposto a queste rivelazioni: "Ma è molto evidente il modus operandi. L'ho riconosciuta subito. Per quello dico che la vera maga della casa sono io. Non mi convince. Sta qui a fare la vittima e tutti che ci cascano e ci credono. Poi li fa fuori". Il conduttore Alfonso Signorini ha invitato Urtis a chiedere scusa a Miriana per le pesanti offese nei confronti di Miriana, la quale ha smentito il tutto.

Arriva la conferma dell'ex di Trevisan sui regali costosi

L'esperto Gossip Alessandro Rosica, che è solito commentare in diretta sulle storie Instagram ogni puntata del Grande Fratello, ha subito riferito che l'uomo a cui Urtis faceva riferimento è Vito Fiusco, attuale fidanzato di Veronica Ursida, conosciuta per aver partecipato a Uomini e donne ed aver avuto una relazione con Armando Incarnato.

Con una storia su instagram, è arrivata la conferma del diretto interessato. Vito Fiusco, infatti, ha dichiarato: "Ciò che ha detto il mio amico Giacomo è reale (anzi lo ringrazio perché lui ha detto solo la verità). Ovviamente erano miei regali per lei o perché mi faceva capire ne avesse bisogno. Molti nella casa (sia dentro che fuori) sapevano di noi e la realtà dei fatti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quindi cinque anni single non mi sembra la verità!". Fiusco ha aggiunto infine: "Ps. Un esempio? Il suo social media è stato pagato da me prima di entrare nella casa, Ricordo che le sante stanno in paradiso!".

Pago decide di rivolgersi ai legali

L'ex marito di Miriana Trevisan, padre del figlio, ha deciso di rivolgersi ai legali per le parole riferite all'ex moglie da "alcuni concorrenti", attendendo l'uscita dalla casa di Miriana per decidere il da farsi in sede legale.

Il cantante ha ricordato che "Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni".