In Una vita, le puntate in onda dal 17 al 22 gennaio saranno ricche di avvenimenti. Genoveva chiederà indulto al re e ci sarà la concreta possibilità che possa uscire di prigione. Intanto, Rosina noterà lo strano comportamento di Alodia e José e arriverà a sospettare che i due possano essere amanti. Problemi anche per Lolita e Antonito, a causa di alcuni scatti che ritrarranno il giovane Palacios in compagnia di Natalia.

In Una vita, Rosina e Susana sospettano che José e Alodia siano amanti

In Una vita, la morte di Bellita avrà gettato nello sconforto gli abitanti di Acacias.

Lo strano atteggiamento di José è Alodia non passerà però inosservato. Dominquez non sembrerà un vedovo affranto e ciò verrà notato soprattutto da Rosina. Alla donna non sfuggirà il rapporto tra José e Alodia e condividerà i suoi sospetti con Susana. Le due amiche arriveranno a sospettare che Alodia e il marito di Bellita abbiano una relazione. José e la domestica si ritroveranno a dover placare la curiosità delle due donne. Intanto, Genoveva farà pubblicare sul giornale un articolo che la dipingerà come una cittadina esemplare.

Felipe furioso, Genoveva potrebbe uscire dal carcere

Nel corso delle nuove puntate di Una vita, Felipe, dopo aver letto l'articolo su Genoveva, sarà furioso e soprattutto preoccupato dopo aver saputo che la donna ha chiesto la clemenza del Re di Spagna.

Mendez lo avvertirà del fatto che Genoveva potrebbe anche tornare in libertà. Un brutto colpo per Felipe, dopo tutto quello che ha fatto per vendicare la morte di Marcia. In attesa di scoprire come si svilupperà questa vicenda, ad Acacias Fabiana vorrà aiutare i coniugi Olmedo e dirà loro di aver organizzato una colletta per aiutarli a riaprire il ristorante a tempo pieno.

Gli Olmedo avranno timore che questo possa rovinare i loro piani. Marcos, invece, inviterà Anabel a raccontare a Miguel la verità sul rapporto che legava lei e Aurelio Quesada quando erano in Messico.

Lolita e Antonito ai ferri corti a causa di Natalia

In Una vita, le cose per Lolita non si metteranno bene. La donna riceverà delle fotografie che ritrarranno Antonito in compagnia di Natalia per strada.

La bottegaia discuterà con il marito di quanto appena ricevuto. Anabel, invece, riceverà una lettera da Camino. Intanto, anche Antonito riceverà delle fotografie e verrà ricattato da un misterioso uomo. Il figlio di Ramon, quindi, affronterà Natalia accusandola di aver cercato di sedurlo solo per ricattato. Questo è molto altro nei prossimi episodi di Una vita in onda su Canale 5 sino al 22 gennaio. Si ricorda che la soap Tv iberica va in onda nel consueto orario delle 14:10 dal lunedì al sabato. Per chi non riuscisse a seguire gli appuntamenti quotidiani con Una vita, c'è la possibilità di recuperare le puntate collegandosi al sito Mediaset Infinity.