Il video di Giucas Casella che impara i nomi dei sette nani nella casa del Grande Fratello Vip sta spopolando sui social, dove si moltiplicano i commenti ilari sul paragnosta. Nella scorsa puntata, Alfonso Signorini ha affidato un compito molto difficile a Giucas: imparare la storia di Biancaneve e i nomi dei sette nani. Sarà lui a insegnarla a Kabir Bedi che, in precedenza, lo aveva istruito sulla trama di Sandokan con risultati alquanto esilaranti. A complicare le cose ci ha pensato Sophie, che ha scritto nella lista dei nomi completamente inventati.

Giucas alle prese con i nomi dei sette nani al GF Vip

Si è sforzata non poco Sophie a trattenere le risate mentre assisteva Giucas nel ripasso dei nomi dei sette nani, che nella puntata del GF Vip di venerdì 14 gennaio dovrà ripetere a memoria alla presenza del pubblico e di Alfonso Signorini, che darà poi il suo insindacabile giudizio.

Impresa non facile per il povero Giucas, spesso vittima di scherzi bonari da parte del resto dei concorrenti. L'ultima trovata è quella di Sophie Codegoni, che ha fornito a Casella una lista con i nomi totalmente distorti dei sette nani. Giucas si è impegnato molto a memorizzarli: ''Mestolo, Mignolo, Ursolo, ma chi sono questi?''

In particolare, Giucas non si capacita del nome di 'nano Ursulo', facendo un parallelo con Barbara d'Urso: ''Non so sarà perché la guarda'', afferma il paragnosta.

Grande Fratello Vip, Giucas: 'Mestolo, Mignolo e Dondolo' (VIDEO)

Ad 'aiutare' Giucas a imparare i nomi dei sette nani si è messa anche Manila: ''Ma sì, Dondolo, quello che si faceva sempre cullare'', ha detto a Casella trattenendo a fatica le risa.

La lista è poi finita nelle mani di Kabir, che ha affiancato l'amico Giucas nella memorizzazione, leggendo i nomi con il suo particolare accento: ''Mestolo, Mignolo, Brontolo, Spigolo, Cucciolo''.

Il video è diventato subito virale sui social, dove il pubblico ha dimostrato come sempre di amare Giucas Casella e le sue perle.

Giucas fa memorizzare i nomi dei 7 nani a Kabir e tra questi inserisce “Spigolo, Mestolo e Mignolo”.



NON CE LA POSSO FARE #GFvip pic.twitter.com/hLTGnJGW7N — Marta Sulle Nubi (@martasullenubi) January 13, 2022

Nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip, non mancheranno anche momenti di minore leggerezza.

Si presume che Signorini parli delle esternazioni di Giacomo Urtis riguardo il personaggio famoso con il quale ha avuto una storia e che i fan credono sia Fabrizio Corona. Lo stesso Corona ha ironizzato sul suo profilo ufficiale Instagram con una frase sibillina: ''Dai Giacomo, questo era il nostro segreto''. Inoltre, grande attesa per l'entrata nella casa di Delia, che non perderà tempo per avere un confronto con la sua 'rivale in amore' Soileil Sorge e arrivare a quel 'tassello mancante' indispensabile per arrivare a comprendere cosa sia successo con Alex.