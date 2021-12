Alex Belli continua ad essere al centro delle dinamiche di questo Grande Fratello Vip 6. A distanza di qualche giorno, però, dalla sua uscita definitiva dalla casa, sembrerebbe che Giucas Casella abbia già dimenticato l'attore, tanto da non ricordarsi più chi sia e commettere una gaffe che non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori social che seguono e commentano le vicende dei vari protagonisti di questa sesta edizione.

Alex Belli fuori dal GF Vip, Giucas non ricorda già chi sia

Nel dettaglio, durante la puntata di lunedì 13 dicembre del GF Vip, Alex Belli venne squalificato dalla casa del GF Vip dopo aver infranto le regole del programma legate al Covid 19.

L'attore dopo aver saputo che sua moglie aveva intenzione di chiudere il loro matrimonio, scelse di trasgredire il "freeze" per correre da lei, abbracciarla e uscire insieme dalla casa di Cinecittà per riprendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Un gesto che ha portato la produzione a squalificarlo definitivamente dalla trasmissione anche se Alex è comunque tornato in studio per poter avere dei chiarimenti e dei confronti con i suoi ex compagni di avventura di questa sesta edizione.

Tuttavia, l'uscita di Alex da meno di una settimana dalla casa del Grande Fratello Vip 6, sembra aver già lasciato il segno su Giucas Casella, al punto che il mentalista non ricorda più chi sia l'attore.

La gaffe di Giucas Casella su Alex Belli

A distanza di pochi giorni dall'addio ai concorrenti di questa edizione, Giucas Casella parlando a tavola con gli altri concorrenti ha dimostrato di non ricordare minimamente chi sia Alex Belli.

Il mentalista, ascoltando le conversazioni tra Carmen Russo, Giacomo Urtis e altri vipponi, ha chiesto esplicitamente chi fosse "questo Alex Belli", confermando di fatto di averlo già dimenticato.

"Ma era in classe con te?", ha esclamato Giucas a Giacomo nel momento in cui si parlava di Alex all'interno della casa del GF Vip, scatenando l'ilarità di tutti gli altri concorrenti.

Del resto non è la prima volta che Giucas commette delle "gaffe" simili e già in passato ha fatto un po' di confusione tra i nomi dei vari concorrenti.

Soleil si riprende dopo l'addio di Alex al GF Vip

Intanto, l'assenza di Alex Belli comincia a passare in secondo piano anche per Soleil Sorge. Dopo essere stata male per qualche giorno, l'ex protagonista di Uomini e donne sembra aver ritrovato la vitalità di un tempo, complice anche l'arrivo del nuovo concorrente Alessandro Basciano.

La new entry di questa sesta edizione non è passata inosservata e sia Soleil che Sophie sembrano aver messo gli occhi addosso al palestratissimo inquilino del GF Vip.