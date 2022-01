Questa sera, 14 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nel nuovo appuntamento del reality, oltre all'ingresso di Delia Duran e altre varie sorprese, si parlerà nuovamente di Katia Ricciarelli, sempre al centro delle polemiche per alcune frasi e toni poco consoni al contesto nel quale la famosa soprano si trova. Negli ultimi giorni a difendere a spada tratta la concorrente ci ha pensato Soleil, sinceramente dispiaciuta per i trattamenti che Katia riceve dagli altri inquilini e per le critiche ricevute durante la diretta dell’ultima puntata.

GF Vip, le lacrime di Soleil per Katia

Il 14 gennaio andrà in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni, all’interno della casa più spiata d'Italia Soleil e Valeria Marini hanno spesso parlato della soprano Katia Ricciarelli. L’influencer ha avviato il discorso dicendo di esserci rimasta molto male per il trattamento che Katia ha ricevuto durante la precedente diretta; Soleil si è detta profondamente toccata e dispiaciuta anche per il fatto che nessuno degli altri inquilini di Cinecittà si sia fatto un esame di coscienza e abbia chiesto scusa a Katia, aggiungendo con la voce rotta dal pianto: “Lei ha chiesto scusa, gli altri no”.

Valeria Marini ha risposto dicendo che è ingiusto e che tutto ciò Katia non lo meritava.

A farle eco è nuovamente Sorge che ha replicato dicendo: “Bisogna stare lucidi le cose vengono dette da persone che magari non stanno nemmeno capendo cosa dicono ed esagerano e non dobbiamo farci toccare”. Nel discorso tra le due concorrenti si è poi intromessa Carmen Russo la quale ha espresso il suo pensiero sulla Ricciarelli affermando: “Katia alcune volte sembra esagerata, ma questo perché lei è eccessiva in tutto, anche quando canta dato che è una soprano di fama mondiale; però poi il giorno dopo è una persona normale che viene e ti cerca per chiedere scusa”.

Anticipazioni sul Grande Fratello del 14 gennaio

Nella serata del 14 gennaio su Canale 5 andrà quindi in onda il nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. Nella puntata precedente si è salvata Nathalie e questo ha condannato al televoto Carmen Russo: di conseguenza nella nuova puntata si scoprirà chi tra Carmen, Soleil e Federica dovrà abbandonare definitivamente il reality.

L'appuntamento non sarà certo facile per Soleil la quale, oltre ad affrontare un nuovo televoto, apprenderà dell'ingresso come concorrente di Delia Duran, moglie di Alex Belli con cui l’influencer ha dimostrato di avere un feeling particolare.

Duran, dopo un periodo di quarantena, è pronta per fare il suo ingresso e prendersi una pausa da suo marito Belli, come dichiarato in diretta di fronte al pubblico e a Signorini. Spazio poi anche per le nuove polemiche scoppiate nella casa durante la settimane e infine si parlerà delle due nuove coppie: quella formata da Sophie ed Alessandro e quella composta da Gianmaria e Federica. Entrambe le relazioni si giostrano tra continui alti e bassi e non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire se l'amore trionferà e quali altre sorprese Alfonso Signorini avrà riservato per il pubblico di Canale 5.