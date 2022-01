I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e in queste ultime ore Delia Duran è finita al centro dell'attenzione per dei sospetti che sono stati avanzati da Jessica.

La principessina, parlando con sua sorella Lulù e Manila Nazzaro, ha avanzato i suoi dubbi in merito ad alcuni atteggiamenti sospetti di Delia Duran, alludendo al fatto che la moglie di Alex Belli nasconderebbe dei fogli all'interno del suo armadio, che potrebbero essere il copione scritto che deve seguire in queste settimane di permanenza nella casa di Cinecittà.

Jessica dubita e sospetta di Delia Duran al GF Vip

Nel dettaglio, il modo di fare di Delia Duran continua a essere al centro dell'attenzione nella casa del Grande Fratello Vip.

Dopo aver lasciato il marito Alex Belli in diretta tv, togliendosi l'anello e cimentandosi in una serie di balli sfrenati con il nuovo arrivato Gianluca Costantino, ecco che Delia ha attirato i sospetti della principessina Jessica, che a quanto pare l'avrebbe beccata in un momento "delicato".

È stata proprio Jessica, parlando con Lulù e Manila, a svelare di aver scoperto che Delia nasconde dei fogli all'interno dell'armadio.

La confessione di Jessica su Delia Duran: scatta il copione-gate al GF Vip

"Prima sono entrata in camera ed ho visto che Delia aveva una mano sull'anta dell'armadio e un'altra come se stesse leggendo una cosa" ha detto Jessica, rivelando così alle sue compagne di gioco del GF Vip di aver beccato la moglie di Alex Belli mentre maneggiava questi fogli nascosti nell'armadio.

"Quando ci ha visto è sbiancata e poi ha spinto con la mano" ha proseguito ancora Jessica, lasciando intendere che Delia abbia chiuso subito l'anta dell'armadio per non farsi beccare dalla principessina.

Un racconto che ha subito insospettito anche Manila Nazzaro, la quale ha rivelato che non sarebbe la prima volta che vede la moglie di Alex Belli fare un gesto simile.

'Ha qualcosa che legge', svela Jessica parlando di Delia al GF Vip

"L'altra volta si stava mettendo una crema, ma secondo me ha qualcosa in quell'armadio" ha aggiunto Manila Nazzaro, confermando di aver visto anche lei una scena simile messa in atto da Delia Duran all'interno della camera da letto del Grande Fratello Vip.

"Ha qualcosa che legge, sono sicura.

Ha sbiancato, non se lo aspettava ed ha chiuso subito l'armadio", ha proseguito ancora Jessica.

Insomma il mistero su Delia si infittisce sempre più e il sospetto che la modella venezuelana stia seguendo un copione scritto prende sempre più quota, soprattutto alla luce del suo avvicinamento sospetto con la new entry Gianluca, che conosce da meno di 24 ore.