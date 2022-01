Notte difficile nella casa del Grande Fratello Vip per Delia, che continua a soffrire per Alex e il suo comportamento poco chiaro. A mandarla in crisi è stato l'aereo che tifava per la coppia Soleil-Belli. In giardino, la modella si era lasciata andare alle lacrime. A quanto pare, il parere su cosa dovrebbe fare Delia del suo rapporto con il marito è condiviso dalla maggior parte dei coinquilini: chiarire con Alex e mettere un punto a questa situazione sfuggita ormai di mano. Nella notte, Delia ha avuto modo di parlare con Manila, Nathaly e Jessica di quanto sta accadendo ed è successo di tutto.

GF Vip 6: nella notte si parla di Alex, Delia e Soleil

Nella casa del Grande Fratello Vip Delia continua a tormentarsi per quanto successo tra Alex e Soleil. A complicare le cose, l'aereo che è passato sopra la casa di Cinecittà che inneggiava all'amore tra Belli e Sorge. Katia, vedendo la povera Duran disperata, ha provato a consolarla invitandola a non piangere in puntata, qualora mantenga viva l'intenzione di lasciare Alex.

Subito dopo però, Ricciarelli ha espresso i suoi dubbi parlando con Barù. Ciò che non la convince, il fatto che Delia prima pianga e un momento dopo sia allegra.

E anche Barù non sembra avere una grande simpatia nei confronti di Delia, alla quale ha detto espressamente di non credere.

Non solo: in un loro ennesimo confronto, lo chef ha ammesso di non avere alcuna voglia di parlare in puntata delle loro discussioni, annoiato da queste dinamiche senza senso.

Una volta andata a dormire, Delia ha parlato con Manila, Nathaly e Valeria del comportamento di Alex. Valeria Marini non ha avuto mezze parole: ''Metti un punto se tuo marito continua a comportarsi in questo modo''.

Barù annoiato da Delia le lancia una stoccata

A rendere nervosa Delia è anche l'atteggiamento di Barù, che non le ha nascosto di provare poca simpatia nei suoi confronti. Lo chef non ha alcuna voglia di parlare di lei e Alex nella diretta del GF Vip di questa sera, nella quale sicuramente Alfonso Signorini affronterà la questione.

Barù ha detto a Delia di non portare contenuti e, in merito alla sua situazione con Alex è stato piuttosto pungente: ''Non è che non ti credo, ma sarebbe come sparare sulla croce rossa''.

Delia in crisi nella notte, Nathaly: 'Metti l'anello di matrimonio a Soleil' (VIDEO)

Ancora lacrime per Delia, che non riesce a capacitarsi del comportamento di Alex e del fatto che scriva tweet e post per Soleil. Jessica le ha detto: ''Sai, dovresti levarti l'anello del matrimonio!".

A quel punto, Nathaly ha rincarato la dose: "ma tiraglielo! Mettiglielo a Soleil e le dici state bene così!". Senza dubbio, nella diretta del Grande Fratello Vip di questa sera, Alfonso Signorini affronterà la spinosa questione Alex-Delia-Soleil.