Anche durante la giornata di Natale, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, i nervi continuano ad essere tesi. Al centro dell'attenzione la sfuriata di Katia nei confronti di Gianmaria Antinolfi. La cantante lirica, infatti, non ha gradito il modo in cui si è vestito il giovane imprenditore in vista dello spettacolo natalizio che hanno organizzato in queste ore per la giornata di Natale. La reazione di Gianmaria, però, non è stata delle migliori e questa volta ha duramente sbottato contro la cantante lirica.

Katia rimprovera Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip: lui non ci sta e sbotta

Nel dettaglio, per la giornata di Natale, i concorrenti del GF Vip coadiuvati da Katia Ricciarelli, si sono cimentati nella preparazione di una serie di brani natalizi che hanno poi scelto di eseguire dal vivo in casa per allietare un po' gli spettatori da casa che li stavano seguendo e trascorrendo con loro questa giornata di festa.

Tutto sembrava procedere per il verso giusto, fino a quando la cantante lirica non ha criticato l'outfit di Gianmaria Antinolfi, che indossava una semplice maglietta bianca, che non è piaciuta per niente a Ricciarelli.

Peccato, però, che i modi e le parole usate da Katia per "rimproverare" il giovane Antinolfi non siano piaciute per niente al ragazzo.

Gianmaria furioso e sbotta duramente contro Katia Ricciarelli al GF Vip (Video)

Subito dopo l'ennesima sfuriata di Katia al GF Vip, ecco che Gianmaria non ha perso occasione per sbottare contro la cantante, sfogandosi con Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli.

"Io non sono in collegio, lei a me non può dire cosa devo fare. Sono un uomo fatto e risolto", ha sbottato Gianmaria sfogandosi con i suoi compagni di avventura di questo GF Vip, subito dopo la sfuriata della cantante lirica.

"Se mi dice le cose con educazione e garbo è un conto. Non stiamo all'Arena di Verona", ha sbottato ancora Gianmaria che non ha gradito minimamente l'attacco ricevuto da Katia.

Lunedì 27 dicembre la nuova puntata serale del Grande Fratello Vip su Canale 5

Insomma il clima tra le mura domestiche di Cinecittà continua ad essere dominato dall'alta tensione e i momenti di scontro sembrano non mancare mai.

Intanto, dopo la cancellazione della doppia puntata serale del Grande Fratello Vip 6 in onda il venerdì sera in prime time su Canale 5, ecco che il reality show proseguirà soltanto di lunedì per tutto il periodo delle feste natalizie.

La prossima puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, sarà in onda lunedì 27 dicembre come sempre dalle 21.40 circa e sarà caratterizzata da una nuova eliminazione definitiva dalla casa più spiata d'Italia.