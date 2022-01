Non c'è pace per Katia Ricciarelli all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La cantante lirica, in queste ultime ore, si è resa protagonista di una nuova serie di scivoloni e offese denigratorie che non sono passate inosservate sul web e sui social, dove in tantissimi ormai ne chiedono la squalifica immediata. Nelle ultime ore, Katia si è divertita a deridere e prendere in giro anche Nathaly Caldonazzo, lasciandosi andare a delle affermazioni che hanno indignato il pubblico social del reality show.

Katia Ricciarelli deride e offende Nathaly al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Katia e Soleil, come riportato sui social da Deianira Marzano e da numerosi spettatori e fan social del GF Vip, si trovavano nella zona relax della casa quando, ad un certo punto, è passata Nathaly Caldonazzo, una delle ultime concorrenti ad aver varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Il rapporto tra Nathaly e Katia, fin dal primo momento, non è stato idilliaco e la cantante ha accusato la showgirl e attrice di aver portato una "brutta aria" all'interno della casa del GF Vip.

Tra le due non sono mancati gli accesi confronti e, nelle giornate successive, Katia ha denigrato e preso in giro Caldonazzo, lasciandosi andare ad una serie di frasi di cattivo gusto.

'A questa ci vorrebbe un camionista', dice Katia deridendo Nathaly al GF Vip

Nel momento in cui l'ha vista passare in casa, la cantante lirica ha deriso Nathaly e parlando con Soleil ha esclamato: "A questa ci vorrebbe un camionista grosso con due sigarette in bocca, che la prende e.... Di quelli bruti che ti fanno di tutto", ha esclamato Katia ridendo a crepapelle con Soleil Sorge.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La reazione dell'ex protagonista di Uomini e donne non si è fatta attendere: questa volta, infatti, Soleil si è mostrata complice di Katia e si è messa a ridere spudoratamente di fronte a queste frasi di cattivo gusto pronunciate nei confronti di Nathaly.

Una situazione che ha scatenato accese polemiche sul web e sui social, dove in tantissimi hanno puntato il dito non solo contro Katia ma anche contro la stessa Soleil Sorge, che non ha preso le distanze da queste affermazioni di cattivo gusto verso la showgirl.

Katia nel mirino dopo le gaffe: ci saranno provvedimenti dal GF Vip?

Cosa succederà a questo punto? Katia, nelle ultime ore, è stata bersagliata anche per le frasi ritenute razziste nei confronti di Lulù Selassié, alla quale ha urlato di "tornarsene al suo paese".

Ci saranno dei provvedimenti contro la cantante lirica del GF Vip dopo questi scivoloni? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, prevista questo venerdì 7 gennaio in tv.