La casa del GF Vip ha ripreso a popolarsi. Venerdì 17 dicembre sono cominciati gli inserimenti nel cast dei personaggi famosi che avranno il compito di innescare nuove dinamiche, soprattutto a fronte del prolungamento del reality di tre mesi. Stando a quello che ha dichiarato il giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Chi, nel corso delle prossime puntata dovrebbero varcare la soglia della porta rossa Nathaly Caldonazzo e il nobile Barù, conosciuto per il legame di sangue con Costantino Della Gherardesca.

Indiscrezioni sul cast del GF Vip 6

La sesta edizione del GF Vip è arrivata ad un punto cruciale: dopo che tutti i concorrenti hanno comunicato la loro decisione sul restare o andare in via in seguito allo slittamento della finale a marzo 2022, è come se fosse ufficialmente iniziata una nuova fase del reality-show.

Ad aiutare i telespettatori a voltare pagina e non soffrire troppo per l'addio di Aldo Montano, ci hanno provato i tre personaggi famosi che sono entrati nella casa la sera del 17 dicembre.

Alfonso Signorini ha presentato al gruppo le tre new entry del cast, due donne e un uomo che avranno l'arduo compito di creare nuove interessanti dinamiche, sia amorose che di dibattito.

Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme sono solamente le prime novità alle quali dovranno abituarsi i vipponi: nelle prossime settimane, infatti, ci saranno altri ingressi tutti da scoprire.

L'identità di una nuova inquilina del GF Vip

In una recente puntata di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha confermato che presto ci saranno altri ingressi nella casa del GF Vip oltre a quelli di Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme.

Interpellato sui personaggi famosi che a breve varcheranno la soglia della porta rossa, l'autore tv ha detto: "Arriva Nathaly Caldonazzo e forse Barù".

"Lui sarebbe tra i papabili, aveva fatto un provino fantastico per l'Isola dei Famosi. Potrebbe esserci, anche se non è sicuro al 100%", ha aggiunto il giornalista che da tanti anni collabora con Alfonso Signorini.

L'imminente debutto della bionda soubrette nel reality Mediaset, si vocifera da settimane e dovrebbe concretizzarsi nel mese di dicembre, probabilmente già lunedì 20.

Per quanto riguarda il nipote di Costantino Della Gherardesca, è ancora tutto in forse e neppure gli addetti ai lavori sanno se parteciperà al programma di Canale 5 oppure no.

Cambio di programmazione per il GF Vip

Parpiglia non ha svelato la data in cui Nathaly Caldonazzo entrerà in gioco al GF Vip, ma alcuni siti ipotizzano che quest'esordio potrebbe avvenire già lunedì 20 dicembre.

Quella che è andata in onda venerdì 17, è stata l'ultima puntata del venerdì sera del programma condotto da Alfonso Signorini: d'ora in poi e fino a metà gennaio, il reality-show farà compagnia ai telespettatori solamente una volta a settimana, ovvero nel prime time del lunedì.

All'inizio del 2022, poi, il format riprenderà il doppio appuntamento ma si sposterà al giovedì fino alla finale, che al momento è prevista per il 14 marzo.

La strada da percorrere fino al traguardo, è ancora molto lunga: chi è in casa da settembre, ha appena fatto il giro di boa di un'edizione dalla durata "monstre", infatti andrà avanti per sei mesi e batterà il record segnato dalla precedente, quella che è stata vinta da Tommaso Zorzi.

Gli ascolti continuano a dare ragione ai vertici Mediaset: il Grande Fratello Vip 6 fa registrare una media del 20% di share a puntata e circa 3 milioni di spettatori davanti al televisore, numeri importanti che giustificano la scelta degli addetti ai lavori di prolungare lo show così tanto.