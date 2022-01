Soleil Sorge è finita nel mirino delle critiche di Antonella Mosetti. Via social, quest'ultima ha dichiarato di non condividere la condotta assunta dall'italo-americana al Gf vip. E non solo. Ha chiesto che non le venga data più parola nelle dinamiche del reality, al grido di: "Azzittitela". Un intervento volto a prendere le difese di Miriana Trevisan che nella nuova puntata del reality si è detta indignata per il fatto che Katia Ricciarelli la consideri "un cattivo esempio di madre". A schierarsi con Ricciarelli è stata proprio Soleil, scatenando così il disappunto di Mosetti, che ha parlato del caso su Instagram.

Mosetti difende Trevisan

La 31^ puntata del Gf vip 6 ha dato vita ad una nuova querelle nella casa. Miriana Trevisan ha denunciato l'etichetta di "madre poco di buono" che Katia Ricciarelli le ha affibbiato per la vicinanza fisica avuta nel gioco, prima con Nicola Pisu e poi con Biagio D'Anelli. A prendere subito posizione, è stata Soleil Sorge. Nell'appoggiare la cantante, si è detta scettica del cambiamento nel gioco di Miriana, che si è trattenuta nell'intimità con Nicola, per poi abbandonarsi alla passione con Biagio: "Tuo figlio non poteva vederti con Nicola e poi con Biagio mi sembri tutt'altro. Come mai?".

Un intervento che Antonella Mosetti non ha gradito. Così come emerge dal suo intervento critico su Soleil condiviso nelle Instagram stories.

Mosetti critica con Sorge

In un video pubblicato per gli utenti, Antonella Mosetti ha infatti attaccato Soleil Sorge, difendendo a spada tratta Miriana Trevisan: "La gogna mediatica. Quando si mettono in testa di coprire le persone che si comportano male, affossano quelle brave. Tipo Miriana Trevisan".

L'intervento al vetriolo è poi proseguito: "Vi prego, qualcuno blocchi quelle ragazzine senza esperienza, che si sentono dive e grandi donne internazionali dello showbiz, dal mettere bocca sulle donne con i figli".

Mosetti ha, infine, concluso contro Sorge: "Azzittitela. Perché fa veramente una figuraccia. Mamma mia, che vergogna". In vista della 32^ puntata del Gf vip 6, intanto, non si escluderebbe una possibile ospitata tv della Mosetti nella casa, per un confronto con Sorge.

Pago interviene nel caso Trevisan

A difendere Miriana Trevisan è stato anche l'ex compagno Pago.

Tra le Instagram stories, il cantante ha anticipato di voler adire le vie legali. Questo per tutelare l'ex dalla messa in discussione del suo ruolo di madre del figlio di 12 anni, Nicola.

“Le parole pronunciate questa sera da ‘alcuni’ concorrenti del #GFVIP, nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali, già da domani, a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio – ha scritto il cantante -. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più. Nel rispetto soprattutto di nostro figlio”.