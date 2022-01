Katia Ricciarelli perde le staffe contro Lucrezia nella casa del GF Vip. Tra le due inquiline della casa più spiata d'Italia, nel corso delle ultime c'è stato un vero e proprio scontro, durante il quale sono volate parole grosse. La cantante lirica non ha perso occasione per accusare la principessina di essere maleducata ma questa volta Lucrezia (detta Lulù) non è rimasta zitta ed ha risposto per le rime, al punto da mandarla a quel paese. Tuttavia, Katia si è lasciata andare anche a delle frasi che sono state ritenute razziste e che, in queste ore, hanno messo in forte crisi la cantante.

Scoppia la lite tra Katia e Lucrezia nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante l'acceso scontro che c'è stato nella casa del GF Vip tra Katia e Lucrezia, ad un certo punto la cantante ha intimato alla principessina di "tornare a scuola" e di frequentarla "nel suo paese".

Frasi che hanno mandato ulteriormente in tilt Lucrezia, la quale ha perso le staffe contro la Ricciarelli, tanto da affrontarla "faccia a faccia", chiedendole di non permettersi più di dire cose del genere.

Sta di fatto che, dopo questo triste episodio, molti concorrenti che sono ancora presenti all'interno della casa più spiata d'Italia, hanno accusato la cantante lirica di essere stata razzista nei confronti della principessina, al punto da augurarsi che si prendano dei provvedimenti contro di lei.

Katia in forte crisi dopo lo scontro con Lucrezia e le accuse di razzismo

In attesa di scoprire quella che sarà la decisione finale del GF Vip, la quale sarà svelata nel corso della prossima puntata serale di venerdì 7 gennaio 2022, in queste ore Katia ha svelato cosa le hanno detto in confessionale dopo lo scontro con la Selassié.

La cantante lirica è apparsa in crisi e preoccupata per quello che potrebbe accedere dopo le sue frasi pronunciate contro Lucrezia.

"Io non voglio essere messa alla gogna per delle cose che non erano offensive", ha sentenziato subito Katia che ha così provato a sminuire le affermazioni ritenute razziste che ha pronunciato in queste ore tra le mura domestiche del Grande Fratello Vip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo sfogo di Katia al GF Vip: il retroscena sul confessionale con gli autori

"Ho specificato che non devono guardare solo quello che ho detto, ma la causa e guardare il senso delle frasi", ha ribadito ancora Katia riportando ciò che ha detto agli autori del GF Vip, nel momento in cui è andata in confessionale dopo lo scontro con Lucrezia.

A questo punto, però, tutto è nelle mani degli autori e della produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Katia sarà punita per questo scivolone su Lucrezia oppure la passerà liscia anche questa volta? Lo scopriremo venerdì sera in puntata su Canale 5.